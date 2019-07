Piette se porte à la défense de Herdman

L’élimination du Canada aux mains d’Haïti en quarts de finale de la Gold Cup, samedi dernier, a frustré beaucoup d’amateurs de soccer au pays.

Les Canadiens possédaient une avance de 2-0 après la première demie, mais ils se sont ensuite effondrés devant les efforts des Haïtiens, qui l’ont finalement emporté 3-2.

Le Canada avait les éléments pour battre Haïti. Certains croyaient même que l’unifolié pouvait se rendre jusqu’au bout et ainsi signaler à la planète soccer qu’il faudrait désormais le prendre plus au sérieux.

Mais ce ne sera pas pour cette année. Après la défaite de samedi, les critiques ont été plutôt acerbes à l’endroit de l’équipe et c’est sans doute l’entraîneur, John Herdman, qui y a le plus goûté. Des doutes ont été émis, autant en ce qui concerne la tactique que le choix des joueurs envoyés sur la pelouse.

Le milieu de l’Impact Samuel Piette a été de l’aventure de la Gold Cup. Selon lui, les critiques dirigées vers Herdman sont injustes.

«Je crois honnêtement que John est la bonne personne pour amener ce pays-là à un autre niveau, a-t-il affirmé, mercredi. Je vois comment il travaille, je vois comment il est passionné et déterminé, donc moi je suis confiant en ses moyens.»

« On ne peut pas juger une association ou tout un programme sur un 45 minutes, a également mentionné le Québécois. On a démontré du beau football avec les éléments qu'on a. C'est normal qu'il soit critiqué, comme nous les joueurs, comme tout le monde. On est très déçus, mais je ne pense que tu dois jeter à la poubelle tout ce qui a été fait dans les deux dernières années.»