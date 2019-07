Le porteur de ballon des Cowboys de Dallas Ezekiel Elliott ne sera pas suspendu pour un incident dans lequel il a été impliqué en mai dernier à Las Vegas.

La NFL en a fait l’annonce, mercredi.

Elliott a été détenu, mais jamais arrêté, après une confrontation avec un agent de sécurité pendant un festival de musique à Las Vegas, au mois de mai. L’homme a chuté au sol après avoir été poussé par l'athlète.

Le joueur-étoile a rencontré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, mardi, pour donner sa version des faits. Après la réunion, il a publié des excuses sur les réseaux sociaux.

«Je travaille fort pour prendre de meilleures décisions et répondre aux attentes élevées que les gens ont envers moi, a-t-il écrit. J’ai échoué dans cette situation et j’ai pris une mauvaise décision. Je dois m’assurer de ne pas me placer dans des situations compromettantes dans le futur.»

Elliott a déjà écopé d’une suspension de six matchs, en 2017, pour avoir été impliqué dans une histoire de violence conjugale.