Attention, Piatti n’est pas encore parti

Le joueur désigné de l’Impact Ignacio Piatti, tenu à l’écart par une blessure pour encore un certain temps, fait l’objet de rumeurs persistantes de transfert sur les médias sociaux.

Il ne faut pas s’en étonner. Ce genre de ouï-dire est commun au sujet de l’ailier argentin lorsqu’arrivent les périodes de transfert.

Le fait que le futur de Piatti avec l’Impact au-delà de la présente saison soit encore incertain fait toutefois en sorte que les rumeurs actuelles ont soudainement un peu plus de mordant.

Selon notre analyste Vincent Destouches, il ne faut pas encore partir en peur au sujet du numéro 10.

D’abord, Piatti s’entraîne actuellement comme un démon. Encore mercredi, la caméra de TVA Sports l’a capté en train de se donner à fond sur la pelouse, signe que sa blessure à un genou progresse bien.

Ignacio Piatti souhaite d’abord et avant tout revenir au jeu... avec l’Impact et ce, le plus tôt possible, selon Vincent.

Ensuite, l’Argentin n’a pas passé cinq ans de sa vie à Montréal pour partir «comme un voleur», pendant qu’il soigne une blessure, vers un autre club, a indiqué notre analyste.

«Nacho» Piatti reviendra-t-il au jeu plus tôt que prévu? Y a-t-il une chance réelle que l’Impact doive le remplacer cet été?

Toutes les réponses dans la vidéo ci-dessus.