Wimbledon: la porte de sortie pour Eugenie Bouchard et Denis Shapovalov

La Québécoise Eugenie Bouchard n'aura fait que passer au All England Club alors qu'elle s'est inclinée au premier tour de Wimbledon, mardi.

Bouchard, 79e au monde, s'est inclinée en trois manches devant la Slovène Tamara Zidansek, 61e au classement de la WTA, 6-3, 5-7, 8-6.

Bouchard a été menée du tout long, dont 3-0 à la deuxième manche et 4-1 à la troisième reprise. Chaque fois, elle a remonté la pente, mais a échappé la rencontre au final.

La Québécoise n'a réussi aucun as et a commis six doubles fautes. Il y a eu 19 bris de service au cours de la rencontre.

Zidansek affrontera au prochain tour la Chinoise Qiang Wang, 15e tête de série du tournoi.

Autre défaite pour Shapovalov

Le Canadien Denis Shapovalov, 29e favori, a été éliminé par le Lituanien Ricardas Berankis au premier tour de Wimbledon, 7-6 (0), 6-4, 6-3.

«Shapo» a perdu à son premier match lors de ses quatre derniers tournois.

Shapovalov a claqué 10 as, mais commis six doubles fautes. Il n'a pas été en mesure de briser son rival, malgré cinq balles de bris.

Berankis a brisé le service du Canadien à deux occasions.

Schnur plie devant Baghdatis

Le Canadien Brayden Schnur, qui avait le statut de «lucky loser» en raison du forfait du Croate Borna Coric avant le début du tournoi, a été défait au premier tour du troisième tournoi majeur de la saison.

Schnur (112e) n'a pas fait le poids devant le Chypriote Marcos Baghdatis (135e), s'inclinant 6-2, 6-4, 6-4.

Il s'agit du dernier tournoi de la carrière de Baghdatis, qui a atteint les demi-finales de Wimbledon en 2006.

La rencontre a duré 1h56.

Les deux joueurs ont claqué sept as et commis quatre doubles fautes.

Baghdatis a brisé le service de son rival à cinq occasions contre une seule pour le Canadien.

Baghdatis affrontera au prochain tour l'Italien Matteo Berretini.