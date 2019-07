Une rencontre qui a tout changé pour Jakob Pelletier

Patrick Lachance suit Jakob Pelletier depuis les rangs pee-wee et il l’a vu progresser à tous les niveaux depuis. Au moment de le décrire à ses patrons des Flames de Calgary, il n’a pas hésité une seconde à le recommander.

Le recruteur au Québec pour les Flames habite la région de la capitale nationale. Il a donc vu Pelletier à plusieurs reprises au cours des dernières années.

Il l’a vu chez les pee-wee alors qu’il avait notamment fait parler de lui lors du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec en 2013 et 2014, puis dans quelques matchs de séries au niveau bantam.

En 2016-2017, alors qu’il agissait à titre de recruteur-chef pour les Islanders de Charlottetown, il a ensuite eu l’occasion de l’épier à de nombreuses occasions.

Chaque fois, il a été impressionné par sa capacité à s’adapter, peu importe le niveau.

«Certains jeunes ne parviennent pas à maintenir le rythme en vieillissant parce que l’entonnoir se resserre. Jakob a toujours été l’un des meilleurs joueurs, partout où il est passé, et ce, même si on lui a toujours dit qu’il était trop petit. Il a toujours su faire sa place grâce à son caractère et son leadership.»

Tout au long de la dernière saison, Lachance a donc fait ressortir ces aspects dans ses rapports.

«Je l’ai décrit comme je le voyais. J’ai dit que c’était un joueur de caractère, qui amène du leadership et qui démontre une intensité hors du commun.»

Puis, lors des rencontres finales, des questions ont encore été soulevées quant à son gabarit.

«Mon objectif en allant là était de dire que malgré sa petite taille, il possédait des intangibles qui en faisaient un espoir de premier plan. Sans discréditer les autres espoirs, il existe peu de joueurs qui ont le caractère et l’attitude de Jakob. Quand tu parles à des gens qui l’ont côtoyé, tous les commentaires sont positifs. C’est un gars drôle qui a été en mesure de rassembler les Européens, les anglophones et les francophones avec les Wildcats de Moncton.»

Des entrevues très positives

L’état-major des Flames a par la suite rencontré Pelletier au Combine à Buffalo, puis une autre fois quelques heures avant la première ronde, à Vancouver.

C’est lors de cette entrevue que les Flames ont su qu’ils étaient probablement assis devant leur futur choix de premier tour.

Lorsque questionné par le recruteur-chef Jim Button sur ce qui le différenciait des autres espoirs de sa cuvée, Pelletier a répondu qu’il était différent parce qu’il allait leur permettre de remporter la coupe Stanley.

«Quand mes patrons l’ont rencontré, ils ont eu leur confirmation. Les deux entrevues qu’il a eues avec la haute direction ont été très positives et il est ressorti du lot. Sa réponse sur la coupe Stanley, c’est le genre de chose qui rend difficile de ne pas considérer un joueur. C’est un jeune qui est vrai et authentique, et quand tu lui parles, tu comprends pourquoi chaque entraîneur qui l’a dirigé n’a que de bons mots pour lui», ajoute Lachance.

Le directeur général des Flames de Calgary, Brad Treliving, n’a pas caché d’ailleurs que cette confiance du jeune attaquant de Neufchâtel a pesé dans la balance lorsqu’est venu le temps de faire leur choix au rang 26.

«On avait quelques noms sur notre liste, dont Pelletier, qui venait de dire qu’il voulait venir à Calgary pour gagner la coupe Stanley avec nous. C’est assurément mieux que de dire qu’il aime les montagnes! Tout est authentique chez lui. C’est un jeune déterminé et compétitif.»