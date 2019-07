Une «décision facile» pour Bobrovsky

Si le gardien Sergei Bobrovsky a choisi les Panthers de la Floride, c’est qu’il croit sincèrement qu’il sera en mesure de gagner la Coupe Stanley.

Le nouveau détenteur d’un contrat de sept ans et 70 millions $ a révélé qu’il s’agissait de la principale raison qui l’a convaincu de poursuivre sa carrière à Sunrise, mardi, lors d’un point de presse présentant les nouvelles acquisitions des Panthers.

«Ça n’a pas d’importance ce que tu gagnes individuellement, le hockey est un sport d’équipe, a indiqué le gagnant de deux trophées Vézina. Le plus important c’est la coupe [Stanley] et juste une formation peut la remporter. C’est mon objectif principal et c’est pourquoi je suis ici.»

«Je crois en cette équipe et ce groupe. Je pense sincèrement qu’on peut faire quelque chose de spécial ici.»

Bobrovsky a également expliqué qu’il n’a pas attendu à l’ouverture officielle du marché des joueurs autonomes 2019, soit lundi, pour prendre sa décision.

«Ce n’était pas une décision difficile pour moi. J’ai pris ma décision la semaine dernière en considérant les composantes intéressantes de cette organisation, l’excellent groupe d’entraîneur, le groupe de dirigeants et les très bons joueurs qu’il y a ici.»

Un entraîneur ravi

Présent aux côtés de son nouveau gardien, l’entraîneur-chef des Panthers, Joel Quenneville, ne pouvait se réjouir davantage de l’acquisition de Bobrovsky.

«Nous connaissons tous l’importance des gardiens, a dit l’homme de 60 ans. Il arrive ici et nous permet d’avoir un gardien numéro 1, qui peut jouer de gros matchs et beaucoup de hockey. Nous savons comment un gardien peut influencer un match et comment il peut faire la différence dans les séries éliminatoires.»

«Comme entraîneur, tu ne peux pas demander mieux», a-t-il ajouté.

La présence d’un coach chevronné comme Quenneville a aussi eu un impact sur la signature de Bobrovsky, mais également sur celles des attaquants Brett Conolly et Noel Acciari, ainsi que du défenseur Anton Stralman.

«Voir une organisation engager un entraîneur de son calibre, avec son expérience, sa mentalité de gagnant et son curriculum vitae, ça démontre de quel type d’organisation il s’agit et quelle ambition elle a. [...] C’est un facteur majeur. Tu veux t’entourer du meilleur personnel possible et il [Quenneville] fait partie des meilleurs», a révélé l’arrière de 32 ans.

Ayant de bons mots pour l’ensemble des joueurs présents à ses côtés, Quenneville a conclu en précisant que le travail ne faisait que débuter chez les Panthers.

«Nous avons amélioré la profondeur et l’expérience de notre équipe, a indiqué le gagnant de trois coupes Stanley. Je crois que nous devons maintenant apprendre à gagner ensemble.»