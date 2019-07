Roger Federer frissonne, mais passe

Roger Federer a abandonné une manche, mais s'est toutefois assez facilement qualifié ensuite pour le deuxième tour de Wimbledon, vainqueur mardi 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 de son match face au Sud-Africain Lloyd Harris (86e).

Un frisson a parcouru le central de Wimbledon, quand le Maître a abandonné le premier set face à cet inconnu, plutôt en verve en début de match.

Le Suisse, troisième mondial, qui a gagné huit fois au All England Club, lancé dans une quête inédite d'un 21e Grand Chelem, allait-il être surpris chez lui dans son jardin si tôt? Le doute n'a pas duré très longtemps. Il lui aura finalement suffi d'un set pour se chauffer. Car après la première manche, Roger Federer s'est brutalement réveillé. Un bris dans le 2e set, puis un autre, et la machine s'est mise en route, implacable pour le Sud-Africain.

«Je me sentais un peu gelé au début du match, ça n'allait pas au niveau des jambes et en face il frappait fort. Les choses arrivent vite ici, il a vraiment bien joué. J'ai été nerveux pendant un set et demi», a reconnu le Suisse, assez soulagé.

«Au final, j'ai joué un bon match», a-t-il ajouté.

Federer affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre le Britannique Jay Clarke (169e) et l'Américain Noah Rubin (182e).

Thiem éliminé d'entrée par Querrey

Dominic Thiem, 4e joueur mondial, et finaliste du dernier Roland-Garros, a été éliminé dès le premier tour mardi à Wimbledon, battu par l'Américain Sam Querrey (65e) 6-7 (4), 7-6 (1), 6-3, 6-0.

L'Autrichien, pas très à l'aise sur gazon, sorti également au premier tour l'année dernière à Wimbledon par le Chypriote Marcos Baghdatis, n'a jamais su trouver la clé pour battre un ancien demi-finaliste en 2017 et finaliste à Eastbourne samedi dernier.

Avant le début de la quinzaine londonienne, Thiem, double finaliste à Rokand-Garros (2018, 2019) avait avoué que Wimbledon «avec (son) style de jeu», était «le tournoi le plus difficile» pour lui. Son meilleur résultat sur le gazon londonien est une place en huitièmes de finale en 2017.

Cela s'est donc confirmé face à un gros serveur, et lui plutôt très à l'aise sur cette surface. «Querrey fait partie des adversaires que vous ne voulez pas affronter au premier tour, surtout à Wimbledon», avait d'ailleurs estimé Thiem après le tirage au sort.

Il rejoint donc le club des top 10 sortis au premier tour cette année Wimbledon avec Stefanos Tsitsipas (6e) et Alexander Zverev (5e).

Sam Querrey affrontera au prochain tour le vainqueur du match entre le Russe Andrey Rublev et le Chilien Christian Garin.

Kyrgios attend Nadal au 2e tour

L'imprévisible Nick Kyrgios s'est qualifié pour le deuxième tour de Wimbledon après sa victoire mardi face à son compatriote australien Jordan Thompson en cinq sets 7-6 (4), 3-6, 7-6 (10), 0-6, 6-1.

La perspective d'un 2e tour face à Rafael Nadal, qui joue lui plus tard dans la journée face à un joueur issu des qualifications, le Japonais Yuichi Sugita (274e ), a pris corps. Face à Thompson, Kyrgios a fait.. du Kyrgios.

Un service à la cuillère tenté sur balle de set, une troisième manche arrachée au bout de sa huitième balle de set et 1h16 de jeu, et un quatrième set abandonné 6-0 en 18 minutes... Mais finalement, une victoire après 3h26 minutes.

L'Australien s'est en revanche mieux comporté au All England Club que lors du Queen's il y a deux semaines où il s'était moqué du chapeau d'un arbitre, s'en était pris à un juge de ligne. A Rome, en mai, il avait aussi jeté une chaise sur le court avant de le quitter.

Sans doute la perspective de retrouver le no.2 mondial a motivé le 43e mondial, a priori la plus mauvaise non-tête de série à affronter en début de semaine sur le gazon londonien.

Les deux joueurs ne s'apprécient guère. Lors de leur dernière confrontation à Acapulco en février, les explications d'après match n’avaient pas vraiment versé dans le respect.

Battu malgré trois balles de match, Nadal avait critiqué l'attitude de l'Australien qui avait alors répliqué sèchement sur les réseaux sociaux. "Je peux sentir le sang quand je joue ce mec", avait posté Kyrgios, à côté d'une émoticône représentant une seringue, allusion aux soupçons de dopage visant Nadal depuis des années.

Ils ne se sont plus affrontés sur le circuit depuis.

Kerber avance sans forcer

La tenante du titre Angelique Kerber s'est qualifiée sans trembler pour le deuxième tour de Wimbledon, grâce à sa victoire mardi sur Tatjana Maria, 6-4, 6-3.

L'Allemande, 5e mondiale, n'a pas peiné pour venir à bout de sa compatriote, restant sur le Court central 1 h 20 min.

Au prochain tour, Kerber affrontera l'Américaine Lauren Davis, seulement 95e au classement WTA.

Wimbledon: Barty file au second tour

La nouvelle N.1 mondiale Ashleigh Barty s'est qualifiée sans sourciller pour le deuxième tour de Wimbledon grâce à sa victoire mardi sur la Chinoise Zheng Saisai 6-4, 6-2.

L'Australienne, qui a récemment remporté le tournoi sur gazon de Birmingham, a passé 1 h 15 min sur le Court N.1.

Au prochain tour, la lauréate de Roland-Garros affrontera la Belge Alison van Uytvanck, 58e joueuse mondiale, victorieuse au premier tour de la Russe Svetlana Kuznetsova, ancienne N.2 mondiale.