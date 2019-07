Patrik Berglund jouera en Suède

Le Suédois Patrik Berglund a signé un contrat d’un an avec le Djurgardens IF, équipe évoluant au sein de la ligue élite de son pays, mardi.

Diverses sources, dont le quotidien Buffalo News, ont rapporté la nouvelle.

Le patineur de 31 ans a disputé 23 matchs avec les Sabres de Buffalo la saison dernière avant de quitter cette organisation et de voir son entente résiliée. Il s’est contenté de deux buts et autant de mentions d’aide.

Berglund avait été acquis par les Sabres le 1er juillet 2018 dans une transaction envoyant l’attaquant Ryan O’Reilly aux Blues de St. Louis. Depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale en 2008-2009, il a récolté 170 filets et 156 aides pour 326 points en 717 affrontements du calendrier régulier.

Un an dans le nord de la Californie pour Dalton Prout

Le défenseur Dalton Prout a accepté un contrat d’un an et de 800 000 $ avec les Sharks de San Jose, mardi.

C’est ce qu’a indiqué l’expert hockey de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie.

Prout, 29 ans, a disputé 20 matchs avec les Flames de Calgary durant la dernière campagne. Il a récolté deux points et totalisé huit minutes de punition. L’ancien des Blue Jackets de Columbus et des Devils du New Jersey a également joué quatre parties avec le Heat de Stockton, dans la Ligue américaine.

Le vétéran a pris part à 262 rencontres en carrière dans la Ligue nationale.