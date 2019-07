Ryan Murray obtient une augmentation de salaire

Les Blue Jackets de Columbus se sont entendus avec leur joueur autonome avec compensation Ryan Murray, lundi, lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Le défenseur de 25 ans a paraphé une entente de deux ans, qui lui rapportera 4,5 millions $ en 2019-2020 et 4,7 millions $ en 2020-2021. Il s’agit d’une belle augmentation de salaire pour le deuxième choix du repêchage de 2012, lui qui faisait 2,8 millions $ lors des deux dernières campagnes.

Murray a amassé un but et 28 mentions d’aide pour 29 points en 56 parties la saison dernière. En carrière, il a touché la cible 13 fois et fourni 88 passes décisives pour 101 points en 320 rencontres.

Nathan Beaulieu reste avec les Jets

L’ancien choix de première ronde (17e au total) du Canadien de Montréal en 2011, Nathan Beaulieu poursuivra son association avec les Jets de Winnipeg.

Le défenseur gaucher de 26 ans a signé un contrat d’une valeur d’un million $ et d’une durée d’un an.

En 2018-2019, il a récolté trois buts et neuf mentions d’aide avec les Jets de Winnipeg et les Sabres de Buffalo. L’équipe américaine l’avait envoyé au Manitoba, lors de la dernière date limite des transactions.

Évoluant à Montréal de 2012 à 2017, Marc Bergevin l’avait envoyé à Buffalo, en juin 2017, en retour d’un choix de troisième ronde, qui est devenu Scott Walford.

Depuis son entrée dans la LNH, Beaulieu a amassé 11 filets et 70 passes décisives en 332 rencontres.

Les Panthers s’offrent Noel Acciari en cadeau

Les Panthers de la Floride ont conclu une entente de trois ans et d’environ 5 millions $ au total avec l’attaquant Noel Acciari, lundi.

C’est ce qu’a indiqué le réseau Sportsnet.

Acciari a disputé 72 rencontres avec les Bruins de Boston la saison passée, totalisant six buts et huit mentions d’aide pour 14 points. Il a ajouté quatre points en 19 matchs éliminatoires, contribuant aux succès de l’équipe du Massachusetts qui a atteint la finale de la coupe Stanley.

L’Américain de 27 ans n’a jamais été repêché dans la Ligue nationale. Il a récolté 31 points en 180 parties du calendrier régulier en carrière.

Connor Clifton récompensé

Les Bruins de Boston ont accordé une prolongation de contrat au défenseur Connor Clifton, lundi.

Son nouveau contrat, qui s’amorcera en 2020-2021, est d’une durée de trois ans et d’une valeur de 3 millions $, d'après le réseau TSN.

Le natif du New Jersey avait paraphé une entente de deux ans et d’un montant de 725 000 $ annuellement avec la formation du Massachusetts en mars dernier. En saison régulière, il avait obtenu une mention d’aide en 19 parties à Boston. Clifton a ensuite ajouté deux buts et trois passes décisives en 18 rencontres éliminatoires.

Le choix de cinquième tour (133e au total) des Coyotes de l’Arizona en 2013 a conclu en 2016-2017 son parcours dans le réseau universitaire américain avec l’Université Quinnipiac.