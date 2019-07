Nyquist opte pour les Jackets

L’attaquant suédois Gustav Nyquist s’est entendu avec les Blue Jackets de Columbus, lundi, lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Selon Sportsnet, le joueur de 29 ans a signé un pacte de quatre saisons qui lui rapportera 5,5 millions $ par année.

En 2018-2019, Nyquist a amassé 22 buts et 38 mentions d’aide pour un total de 60 points en 81 matchs avec les Red Wings de Detroit et les Sharks de San Jose. Il a jouté un filet et 10 passes décisives en séries éliminatoires avec l’équipe de la Californie.

Le joueur de centre de 29 ans avait été échangé lors de la date limite des transactions, lui qui n’avait pas porté d’autre uniforme que celui des Red Wings.

Alex Chiasson reste à Edmonton

Le Québécois Alex Chiasson a profité de sa saison de 38 points, dont 22 buts, en 73 parties pour parapher une nouvelle entente de deux ans, d’une valeur annuelle moyenne de 2,15 millions $ avec les Oilers d’Edmonton.

Le patineur de 28 ans portera donc un sixième uniforme dans le circuit Bettman, lui qui a évolué avec les Stars de Dallas, les Sénateurs d’Ottawa, les Flames de Calgary, les Capitals de Washington et plus récemment les Oilers. La saison passée, il a écopé de 32 minutes de punition, lui qui en a totalisé 254 dans la Ligue nationale.

Depuis le début de sa carrière, il a récolté 81 buts et autant de mentions d’aide pour 162 points en 454 rencontres.

Les Capitals ajoutent de la profondeur

Les Capitals de Washington ont ajouté deux joueurs à leur formation à l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Ils se sont entendus sur les clauses d’un contrat de quatre ans, d’une valeur totale de 10 millions $, avec l’attaquant Richard Panik.

À sa deuxième saison avec les Coyotes de l’Arizona l’an passé, il a fourni 14 buts et 19 mentions d’aide pour 33 points en 75 rencontres.

En plus de Panik, Garnet Hathaway déménage aussi dans la capitale américaine. L’attaquant de 27 ans a signé un contrat de quatre ans et d’une valeur annuel de 1,5 million $.

Markus Granlund déménage à Edmonton

Après quatre saisons avec les Canucks de Vancouver, Markus Granlund a choisi de signer un contrat d’un an avec les Oilers d’Edmonton.

Il s’agit d’un pacte d’environ 1,3 million $.

L’attaquant de 26 ans venait d’écouler une entente d’une saison et de 1,475 million $ avec les Canucks.

Il a amassé 22 points, dont 12 buts, au cours de cette campagne. Il ajoutera un peu de profondeur à l’attaque des Oilers. Il a connu sa meilleure saison en 2016-2017. Il avait à l'époque obtenu 19 buts et 13 mentions d’aide pour 32 points.

De la stabilité pour Jean-Sébastien Dea

Le Québécois Jean-Sébastien Dea a paraphé une entende de deux saisons et d’une valeur totale de 1,4 million $ avec les Sabres de Buffalo, lundi.

Il s’agit de la première entente à un volet pour le patineur qui a déménagé trois fois en 2018-2019.

Il avait d’abord été réclamé au ballotage par les Devils du New Jersey des Penguins de Pittsburgh avant le premier match de la campagne. En novembre, les Devils ont placé son nom au ballotage et les Penguins l’ont rapatrié. La formation de la Pennsylvanie l’a ensuite échangé aux Panthers de la Floride, qui l’on fait jouer dans la Ligue américaine de hockey.