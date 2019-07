Les Stars prennent une chance avec Corey Perry

Corey Perry tentera de retrouver ses repères avec les Stars de Dallas, qui lui ont consenti un contrat d’un an, d’une valeur de 1,5 million $, lundi.

Le choix de premier tour (28e au total) des Ducks d’Anaheim a connu une campagne 2018-2019 décevante, n’inscrivant que six buts et fournissant quatre mentions d’aide en 31 parties.

Ses performances ont tellement déçu l’équipe de la Californie qu’elle a racheté les deux dernières années de son contrat lui rapportant 8,25 millions $ annuellement.

Depuis le début de sa carrière, Perry a amassé 776 points, dont 372 buts, en 988 rencontres, toutes disputés avec les Ducks.

Brandon Tanev en renfort à Pittsburgh

Les Penguins de Pittsburgh ont consenti un contrat de six ans et de 21 millions $ à l’attaquant Brandon Tanev, a confirmé l’équipe lundi.

Le joueur autonome de 27 ans, reconnu surtout pour son jeu défensif, a récolté 29 points, dont 14 buts, la saison dernière avec les Jets de Winnipeg. Il s’agissait pour lui de sommets en carrière.

Il a totalisé 278 mises en échec en 2018-2019, le troisième plus haut total dans la Ligue nationale de hockey.

Il a été le deuxième attaquant des Jets le plus utilisé en désavantage numérique la saison dernière avec une moyenne de 2 min 08 s de temps de jeu par match. Il a d’ailleurs touché la cible à deux reprises avec un homme en moins.

Mike Smith prend la route d’Edmonton

Mike Smith portera les couleurs d’une cinquième formation dans la Ligue nationale de hockey (LNH), lui qui s’est entendu avec les Oilers d’Edmonton sur les modalités d’un contrat d’un an et d’une valeur de deux millions $

Il pourrait cependant doubler son salaire avec les bonis de performance qui se retrouve dans son nouveau contrat.

Smith a passé les deux dernières saisons avec les Flames de Calgary.

En 42 rencontres en 2018-2019, le gardien de 37 ans a obtenu 23 victoires, dont deux par jeu blanc, avec un taux d'efficacité de ,898 et une moyenne de buts alloués de 2,72.

Les Panthers ajoutent un marqueur de 20 buts

Les Panthers de la Floride ont offert un contrat de 3,5 millions $ annuellement pour une période de quatre ans à l’attaquant Brett Connolly.

À sa troisième campagne avec les Capitals de Washington, l’ailier droit de 27 ans a réussi la meilleure saison de sa carrière. Il a amassé 22 buts et 24 mentions d’aide pour 46 points en 81 parties.

En plus de Connolly, les Flames ont convaincu le gardien Cam Talbot de poursuivre sa carrière avec leur formation. L’homme masqué de 31 ans a signé une entente d’un an et d’une valeur de 2,75 millions $ avec l’équipe de l’Alberta.

La saison dernière, Talbot a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,40 et un taux d’efficacité de ,892 en 35 rencontres avec les Oilers d’Edmonton et les Flyers de Philadelphie.

Retour aux sources pour Valtteri Filppula

L’attaquant Valtteri Filppula effectuera un retour avec les Red Wings de Detroit, qui lui ont consenti un contrat de deux ans.

L’organisation du Michigan a confirmé la nouvelle peu après l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale, sans toutefois préciser la valeur de l’entente.

Filppula semble un des joueurs préférés du directeur général Steve Yzerman, qui l’avait embauché d’une façon identique en 2013, lorsqu’il occupait le poste de DG du Lightning de Tampa Bay.

Le Finlandais de 35 ans a récolté 17 buts et 14 mentions d’aide pour 31 points en 72 rencontres avec les Islanders de New York, la saison dernière, sa seule avec ce club.

Jason Spezza retourne en Ontario

L’ancien capitaine des Sénateurs d’Ottawa Jason Spezza est de retour en Ontario, mais avec les Maple Leafs de Toronto.

Le vétéran de 36 ans a paraphé une entente d’un an et d’une valeur de 700 000 $, lundi.

Ayant connu une diminution de sa production offensive dans les deux dernières années, le natif de Toronto ajoutera de la profondeur à la ligne de centre de la formation de la Ville Reine.

L’an passé, à sa cinquième saison dans l’organisation des Stars de Dallas, il a amassé huit buts et 19 mentions d’aide pour 27 points en 76 parties. En carrière, il a totalisé 332 buts et 583 passes décisives pour 915 points en 1065 rencontres.

L’Avalanche ajoute Joonas Donskoi

L’attaquant Joonas Donskoi s’est entendu sur les termes d’un contrat de quatre ans avec l’Avalanche du Colorado.

Selon le site internet The Athletic, le patineur de 27 ans a obtenu un salaire annuel de 3,9 millions $.

Le Finlandais a réussi à inscrire plus de 30 points lors de trois de ses quatre campagnes dans la Ligue nationale de hockey, tous disputées avec les Sharks de San Jose. En 2018-2019, il a amassé 14 buts et 23 mentions d’aide pour 37 points en 80 parties.

En plus de Doonskoi, Pierre-Édouard Bellemare poursuivra sa carrière avec l’Avalanche. Le Français a obtenu un salaire annuel de 1,8 million $ pour une période de deux ans.

L’an passé, il a amassé 15 points, dont six buts, en 76 parties avec les Golden Knights de Vegas. Il avait été choisi par la plus récente formation de la Ligue nationale de hockey des Flyers de Philadelphie au repêchage d’expansion.

Colin Wilson reste

L’attaquant Colin Wilson a décidé de prolonger son association avec l’Avalanche d’une saison, lui qui a paraphé une entente de 2,6 millions $.

Wilson, qui a passé les huit premières années de sa carrière avec les Predators de Nashville, a inscrit 18 buts et 27 passes décisives pour 45 points en 121 rencontres avec l’équipe évoluant à Denver depuis la campagne 2017-2018.

Ron Hainsey s’entend avec les Sénateurs

À 38 ans, le défenseur Ron Hainsey disputera une 17e saison dans la LNH. Il a signé un contrat d’une saison et d’une valeur de 3,5 millions $ avec les Sénateurs d’Ottawa.

L’ancien choix de première ronde (13e au total) du Canadien de Montréal en 2000 est un vrai globe-trotteur, lui qui a porté les couleurs du CH, des Blue Jackets de Columbus, des Thrashers d’Atlanta, des Jets de Winnipeg, des Hurricanes de la Caroline, des Penguins de Pittsburgh et des Maple Leafs de Toronto.

En 2018-2019 avec la formation de la Ville Reine, Hainsey a amassé cinq buts et 18 mentions d’aide pour 23 points en 81 parties.

Tyler Ennis s’amène

L’équipe de la capitale fédérale s’est aussi entendue avec l’attaquant Tyler Ennis sur un contrat d’un an et d’une valeur de 800 000 $.

Évoluant également pour les Maple Leafs en 2018-2019, le patineur de 29 ans a amassé 12 buts et six mentions d’aide en 51 parties.

Ennis a également porté les couleurs des Sabres de Buffalo et du Wild du Minnesota dans la LNH. Il avait été le choix de première ronde (26e au total) des Sabres en 2008.

Le «Hamburglar» avec les Sabres

Andrew Hammond, surnommé le «Hamburglar», a signé une entente d’un an et 700 000 $ avec les Sabres de Buffalo.

Le gardien de 31 ans n’a pas joué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) la saison dernière. En 33 matchs avec le Wild de l’Iowa, dans la Ligue américaine, il a livré une fiche de 19-14-0.