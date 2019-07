Les Sénateurs et les Maple Leafs transigent

Les Sénateurs d'Ottawa ont acquis le défenseur Nikita Zaitsev des Maple Leafs de Toronto, tôt lundi matin.

En plus de Zaitsev, la formation de la capitale canadienne met la main sur les attaquants Connor Brown et Michael Carcone.

En retour, les Leafs obtiennent les joueurs d'arrière Cody Ceci et Ben Harpur, l'attaquant Aaron Luchuk et un choix de 3e tour au repêchage 2020. Cette sélection appartenait initialement aux Blue Jackets de Columbus.

Il reste cinq saisons au contrat de sept campagnes signés par Zaitsev en mai 2017. Le défenseur empoche annuellement 4,5 millions $. Zaitsev, 27 ans, a pour sa part obtenu trois buts et 11 mentions d’aide pour 14 points avec les Leafs.

«Nous amenons des joueurs très compétitifs que nous souhaitons comme solutions à long terme pour notre équipe. Les deux sont de vrais professionnels qui correspondent à la culture que nous voulons instaurer ici à Ottawa, a déclaré le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, dans un communiqué.

«Nikita est un défenseur physique qui lance de la droite, qui occupe les espaces de tirs et bloque des lancers. Connor a marqué 20 buts dans la ligue et il excelle en échec avant et pour les tirs au but. Nous croyons que les deux joueurs s'intégreront bien dans la structure de notre équipe.»

De son côté, Ceci deviendra sous peu un joueur autonome avec compensation. Il vient d'écouler un contrat d'un an et 4,3 millions $ avec les Sénateurs. Il a été le deuxième défenseur le plus utilisé cette saison par Ottawa, derrière Thomas Chabot. En 74 matchs, Ceci, 25 ans, a amassé 26 points, dont sept buts.

Par ailleurs, les Maple Leafs devraient accorder un contrat d'un an à l'attaquant Jason Spezza, selon le réseau TSN. Ce dernier a passé les cinq dernières saisons avec les Stars de Dallas.

En contrepartie, les Sénateurs devraient s'approprier les services de l'attaquant Tyler Ennis et du défenseur Ron Haisney lorsque le marché des joueurs autonomes sera ouvert.