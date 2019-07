Lehner et Varlamov trouvent preneurs

Les Blackhawks de Chicago ont fait signer un contrat d’un an au gardien Robin Lehner, lundi.

Le Suédois touchera 5 millions $ en 2019-2020.

Lehner a remporté le trophée William-M.-Jennings et le Bill-Masterton avec les Islanders de New York la saison passée. Il a présenté une fiche de 25-13-5, une moyenne de buts alloués de 2,13 et un taux d’efficacité de ,930, tout en réalisant six blanchissages.

En séries éliminatoires, il a savouré quatre victoires en autant de sorties face aux Penguins de Pittsburgh au premier tour, avant d’encaisser autant de revers consécutifs aux mains des Hurricanes de la Caroline lors de la ronde suivante.

L’ancien des Sénateurs d’Ottawa et des Sabres de Buffalo a participé à 265 affrontements du calendrier régulier en carrière, maintenant un dossier de 97-110-40, une moyenne de 2,70 et un taux de ,918.

À Chicago, il pourrait représenter une bonne police d’assurance pour les Hawks, qui misent également sur Corey Crawford, ennuyé par les blessures au cours des dernières campagnes, et Collin Delia, qui compte 18 rencontres d’expérience dans la Ligue nationale.

Varlamov passe à l'Est

Les Islanders ont annoncé la mise sous contrat du gardien Semyon Varlamov pour quatre ans. Le pacte serait d'une valeur totale de 20 millions$.



Le Russe a disputé les huit dernières campagnes avec l'Avalanche du Colorado, où il a maintenu une fiche de 183-156-38. L'an dernier, il a terminé l'année avec un dossier de 20-19-9, une moyenne de buts alloués de 2,87 et un pourcentage d'efficacité de 0,909.

Ses 41 victoires ont été un sommet inégalé, la saison dernière.

Deux ans de plus pour Petr Mrazek en Caroline

Par ailleurs, le gardien Petr Mrazek a décidé de poursuivre son association avec les Hurricanes de la Caroline.

Le nouveau contrat de l’homme de 27 ans est d’une période de deux ans et sa valeur est de 6,25 millions $.

En 2018-2019, Mrazek a disputé 40 parties avec les Hurricanes, maintenant un dossier de 23-14-3, une moyenne de buts alloués de 2,39 et un taux d’efficacité de ,914. Il a également pris part à 11 parties lors des séries éliminatoires.

Avant de se joindre aux «Canes» en 2018, le natif de la République tchèque avait passé sept campagnes dans l’organisation des Red Wings de Detroit et une avec les Flyers de Philadelphie. Il avait été un choix de cinquième tour (141e au total) de l’équipe du Michigan en 2010.