Le Real Madrid de retour à Montréal

L’Impact de Montréal accueillera le Real Madrid à son centre d’entraînement, le Centre Nutrilait, du 9 au 19 juillet, a annoncé l’équipe lundi.

C’est la deuxième fois en quatre ans que la grande formation espagnole s’installe dans la métropole québécoise.

«Nous sommes vraiment très fiers que le Real Madrid choisisse nos installations et décide de revenir à Montréal, a déclaré le président et chef de la direction de l’Impact, Kevin Gilmore, dans un communiqué. L’Impact accueillera une fois de plus ce club mythique à Montréal, ce qui représente un témoignage sur la qualité de classe mondiale de notre centre d’entraînement et sur le statut de Montréal en tant que ville internationale de choix, ainsi qu’une reconnaissance globale d’une ville qui devient de plus en plus ravie par le soccer.»

Le Real s’entraînera au Centre Nutrilait en prévision de l’International Champions Cup, qui sera disputée aux États-Unis. Il disputera son premier match le 20 juillet contre le Bayern de Munich, à Houston, au Texas. Il affrontera ensuite Arsenal, à Washington, le 23 juillet, puis l'Atlético Madrid, au New Jersey, le 26 juillet.

Le Chelsea FC, en juillet 2015, et l’AS Roma, en août 2016, se sont aussi déjà entraînés dans les installations de l’Impact.