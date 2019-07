Vladimir Guerrero fils marque l'histoire du concours des circuits

Le baseball majeur a confirmé dimanche soir que le joueur des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils participera au concours des coups de circuit en marge du match des étoiles, le 8 juillet à Cleveland.

À 20 ans et 114 jours, Guerrero deviendra le plus jeune joueur de l’histoire à participer à l’événement. Ken Griffey fils détenait auparavant la marque, y ayant participé à 20 ans et 230 jours en 1990.

Bryce Harper, qui est le seul autre joueur de 20 ans à avoir pris part à ce concours, avait gagné la dernière édition, en 2018.

Carlos Santana, des Indians de Cleveland, Christian Yelich, des Brewers de Milwaukee, Pete Alonso, des Mets de New York et Josh Bell, des Pirates de Pittsburgh, ont également été confirmés.

Trois autres joueurs seront annoncés mercredi.