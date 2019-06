Un manque de rythme et des ennuis pour Lance Stroll

Lance Stroll était engagé dans une chaude lutte au milieu du peloton, dimanche lors du Grand Prix de Formule 1 d’Autriche, mais un ennui avec son bloc motopropulseur l’a contraint à ralentir. Il a finalement terminé 14e.

Un moment à la chasse de Nico Hulkenberg et sa Renault, alors en 11e position, le Québécois a dû réduire sa consommation d'essence en raison d’un ennui avec l’instrument de mesure du débit de carburant. Il estime que ce problème lui a coûté une position au profit de Daniel Ricciardo.

À LIRE AUSSI: Verstappen s'impose en Autriche

«Ce n’était définitivement pas notre course aujourd’hui, a concédé Stroll, selon un communiqué émis par son écurie Racing Point. Le premier relais semblait prometteur et j'étais à la poursuite de Hulkenberg et [mon coéquipier Sergio] Perez, mais nous avons eu quelques problèmes de groupe motopropulseur à gérer pendant environ dix tours.

«Ça nous a coûté cinq ou six secondes», a-t-il estimé.

Pas de rythme

Il est toutefois difficile de prétendre que sans ces ennuis, Stroll aurait pu viser une place dans les points. Son coéquipier a terminé 11e, et les deux pilotes des voitures roses ont été incapables d’éviter la relégation lors de la première séance de qualifications, samedi.

Profitant de quelques pénalités pour prendre le départ des 13e et 14e échelons respectivement, Perez et Stroll ont gagné quelques places lors du tout premier tour. Ils ont également saisi leurs occasions face aux monoplaces Haas en déroute, mais par la suite, ils ont été incapables de tirer leur épingle du jeu au sein d’une bataille féroce.

«De toute évidence, nous sommes déçus de ne pas obtenir de points, mais nous étions en plein cœur de la lutte serrée au milieu du peloton, a dit Otmar Szafnauer, le directeur de l’écurie. Lorsque c’est si serré, un dixième de seconde peut faire une grande différence et nous ne l’avions pas.»

«Dans l’ensemble, c’est un après-midi difficile, mais nous sommes déterminés à nous rendre à Silverstone et nous attendons avec impatience la course à domicile de l’équipe», a conclu Stroll.