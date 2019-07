Matt Duchene déménage à Nashville

La saga Matt Duchene est maintenant terminée. Le rapide attaquant a accepté une entente avec les Predators de Nashville, lundi, lors de l'ouverture du marché des joueurs autonomes.

Duchene empochera la rondelette somme de 56 millions pour les sept prochaines saisons.

Le joueur d'avant de 28 ans, qui avait été repêché au troisième rang au total lors du repêchage de 2009, a porté les couleurs des Sénateurs d'Ottawa et des Blue Jackets de Columbus en 2018-2019.

Duchene a également évolué pour l'Avalanche du Colorado de 2009 à 2017, avant d'être échangé aux Sénateurs. L'attaquant a ensuite été transigé en février 2019 aux Blue Jackets.

En 727 matchs dans la LNH, Duchene a obtenu 547 points, dont 232 buts.

Par ailleurs, l’ancien des Canadiens de Montréal Daniel Carr a accepté un contrat d'un an à un volet d’une valeur de 700 000 $ avec les «Preds».

Carr a été nommé joueur par excellence de la dernière saison dans la Ligue américaine de hockey.

En 52 sorties avec les Wolves de Chicago, il a amassé 30 buts et 41 mentions d’aide pour 71 points. Il a aussi disputé six parties avec les Golden Knights de Vegas, obtenant un but pendant son séjour dans la Ligue nationale de hockey.