Jordie Benn s'en va à Vancouver

L’ex-défenseur des Canadiens de Montréal Jordie Benn poursuivra sa carrière avec les Canucks de Vancouver.

Le barbu de 31 ans a obtenu une entente de deux ans et d’une valeur de 4 millions $, lundi.

Les @CanadiensMTL ont fait la même offre que les @Canucks à Jordie Benn un peu plus tôt au printemps. Soit 2 ans / 4M$ total. Benn a décidé de déménager à Vancouver. #tvasports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) 1 juillet 2019

Benn venait d'écouler la dernière saison d'un pacte de trois campagnes, qui lui a rapporté 3,3 millions $.

En moins de trois saisons avec le Tricolore, Benn a amassé 11 buts et 28 mentions d’aide pour 39 points en 171 parties. Il avait amorcé sa carrière dans la LNH avec les Stars de Dallas en 2011-2012 et le CH avait fait son acquisition en retour de Greg Pateryn et un choix de quatrième tour en février 2017.