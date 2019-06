Direction Dallas pour Pavelski?

Il apparaît de plus en plus évident que le vétéran Joe Pavalski poursuivra sa carrière ailleurs qu’à San Jose, la saison prochaine, et sa destination de choix serait Dallas.

Selon Sportsnet, celui qui aura bientôt 35 ans a d’abord été convoité par le Lightning, qui aurait cherché à voir quels aménagements pouvaient être faits sur sa masse salariale pour être en mesure de l’embaucher.

Toutefois, Pavelski aurait lui-même initié des contacts avec les Stars, toujours selon Sportsnet.

L’Américain, qui a inscrit 38 buts en 2018-2019, a disputé 13 saisons dans la LNH, toutes avec les Sharks. Il compte 355 buts et 406 aides en 963 matchs dans la LNH.