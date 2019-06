Deux circuits de Smoak ne suffisent pas aux Blue Jays

Malgré deux circuits de Justin Smoak, les Blue Jays se sont inclinés au compte de 7 à 6 face aux Royals de Kansas City, dimanche, à Toronto.

Celui qui oeuvrait comme frappeur désigné a tout d’abord conclu une poussée de cinq points des siens en deuxième manche avec une longue balle de deux points. Il s’est ensuite exécuté en solo lors du cinquième tour au bâton pour réduire l’écart à un seul point.

Smoak aurait d’ailleurs pu jouer les héros en neuvième manche, puisqu’il s’est retrouvé dans le rectangle des frappeurs en fin de neuvième avec un coureur au deuxième coussin et deux retraits. Il a toutefois frappé un ballon dans la zone des fausses balles, ce qui a mis un terme à la rencontre.

Le receveur Luke Maile a produit deux points avec un triple dans la défaite. Le partant Aaron Sanchez (3-11) a été retiré de la butte après seulement trois manches, ayant donné six points, sept frappes en lieu sûr et quatre buts sur balles.

De l’autre côté, Brad Keller (4-9) a obtenu la victoire, lui qui a alloué six points, huit coups sûrs et deux passes gratuites. Son coéquipier Jorge Soler a claqué sa 22e longue balle de la campagne.

Blake Snell mène les Rays à la victoire

À St. Petersburg, devant 11 234 spectateurs, Blake Snell a retiré 12 frappeurs sur des prises pour mener les Rays de Tampa Bay vers un gain de 6 à 2 contre les Rangers du Texas.

Snell (5-7) a œuvré sur la butte pendant six manches, concédant deux points et seulement trois frappes en lieu sûr. Il a toutefois effectué un tir au goût de Joey Gallo lors du quatrième tour au bâton, et ce dernier en a profité pour frapper son 20e circuit de la saison. Il a ainsi été à l’origine des deux points de son club.

Tommy Pham a également réussi une longue balle dans ce match, cette fois pour le clan local. Kevin Kiermaier a produit deux points et Yandy Diaz a placé trois fois la balle en lieu sûr, se rendant chaque fois jusqu’à la plaque.

Jesse Chavez (3-3) a subi la défaite, lui qui a permis quatre points, dont trois mérités, et cinq coups sûrs en six manches sur la butte.

Les Rays, qui sont au cœur d’une séquence de 10 parties devant leurs partisans, entameront lundi une série de trois duels contre les Orioles de Baltimore.

Par ailleurs, Christian Yelich a atteint le plateau des 1000 coups sûrs dans un revers de 6 à 1 de ses Mariners de Seattle contre les Astros, à Houston.