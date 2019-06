Andrew Shaw retourne à Chicago

Les Canadiens ont échangé l'attaquant Andrew Shaw et un choix de septième tour au repêchage de 2021 aux Blackhawks en retour de choix de deuxième et septième tour en 2020 et d'un choix de troisième tour en 2021.

Il s'agit d'un retour à Chicago pour l'attaquant de 27 ans, qui a disputé les cinq premières saisons de sa carrière dans la LNH avec les Hawks. Il avait été échangé au Tricolore en juin 2016 en retour de deux choix de deuxième tour au repêchage.

Le numéro 65 a connu sa meilleure saison offensive dans la LNH en 2018-2019, alors qu'il a récolté 19 buts et 28 aides en seulement 63 matchs. Souvent blessé, il n'a jamais disputé plus de 68 matchs en une saison lors de son séjour à Montréal.

Selon le site CapFriendly, cette transaction fait en sorte que le CH a désormais plus de 12,6 millions $ disponibles sous le plafond salarial puisque Chicago assumera en entier le salaire de Shaw, qui doit encore empocher 3,9 millions $ par année jusqu'à la fin de la campagne 2021-2022. De plus, l'équipe possède maintenant 11 choix en vue du repêchage de 2020, qui aura lieu à Montréal.

Tout ce mouvement survient alors que les équipes de la LNH se préparent pour l'ouverture du marché des joueurs autonomes, prévu pour demain à midi.

Shaw, choix de cinquième tour (139e au total) des Hawks en 2011, a touché la cible 111 fois et a fourni 122 passes décisives en 504 rencontres depuis le début de sa carrière dans le circuit Bettman. Il a aussi remporté deux coupes Stanley avec Chicago en 2013 et 2015.

Les @CanadiensMTL devaient transiger pour faire de la place sous le plafond, peu importe le joueur ou les joueurs qui seront acquis demain. Régler le problème maintenant au lieu de se placer dans une position de faiblesse est la chose à faire. #tvasports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) 30 juin 2019