Anders Lee dans la mire du CH?

Les Canadiens auraient l’intention de faire une offre au joueur autonome Anders Lee.

Selon le journaliste Elliotte Friedman, le Tricolore et les Predators figurent parmi les équipes les plus intéressées aux services de l’ailier de 28 ans, qui a évolué avec les Islanders depuis la saison 2012-2013.

«Montréal fera quelque chose, ne soit pas surpris s'il est sur leur radar», aurait indiqué une source à Friedman au sujet de celui qui était capitaine des Islanders la saison dernière.

Lee, un «attaquant de puissance» à 6’3’’ et plus de 230 livres, a récolté 28 buts et 23 aides au cours de la dernière campagne. Il a également marqué 40 buts en 2017-2018.