Taylor Hall se réjouit de l'arrivée de P.K. Subban

L’attaquant des Devils du New Jersey Taylor Hall ne cache pas son enthousiasme quant à l’arrivée de P.K. Subban et de Jack Hughes au sein de l’équipe, ce qui risque de l’inciter à signer un contrat à long terme avec cette organisation.

L’ancien des Oilers d’Edmonton s’est dit particulièrement heureux de la transaction amenant Subban à Newark pendant le repêchage amateur de la Ligue nationale, la semaine dernière. Selon lui, le numéro 76 vaut son pesant d’or sur la glace et à l’extérieur.

«Vous pouvez voir à quel point il est heureux. Il a tellement de joie dans sa vie quotidienne, a-t-il mentionné au site NHL.com relativement à son nouveau coéquipier. C’est un bon gars, j’ai joué avec lui au Championnat du monde [en 2013] et au match des étoiles.»

«Il mise sur tout un lancer et il peut contrôler la rondelle d’un bout à l’autre de la patinoire. Et sur ses montées, il est un peu imprévisible, a-t-il continué. On a éprouvé des ennuis en avantage numérique l’an passé, car on n’avait pas ce puissant tir pouvant représenter une menace. Je pense que P.K. nous donnera cela. Que ce soit sur l’attaque massive ou contre les meilleurs trios adverses, il rendra le travail de tout le monde plus facile.»

Pour ce qui est de Hughes, premier choix à l’encan 2019, Hall croit qu’il faudra être un peu patient. Toutefois, à long terme, les Devils récolteront les fruits de sa production.

«C’est un gars super talentueux. Il est bâti pour la ligue actuelle, qui mise sur la vitesse. On voit qu’il n’a pas besoin de réaliser beaucoup d’efforts pour circuler sur la glace, a-t-il affirmé. Il y aura possiblement une période d’ajustement, comme c’est toujours le cas pour les joueurs de 18 ans. Mais ses habiletés sont là.»

Et après?

Maintenant, Hall voudra-t-il sortir son crayon bientôt et signer une prolongation contractuelle?

L’ailier de 27 ans écoulera la dernière année de son entente en 2019-2020, mais dès lundi, il pourra accepter une prolongation allant jusqu’à huit ans.

Gagnant du trophée Hart il y a un an, il n’a toutefois pas discuté avec le directeur général Ray Shero à ce sujet, mais les récentes décisions de son patron lui ont donné le sourire.

«Je suis excité quant à ce qui se passe. Vous souhaitez toujours jouer avec la meilleure équipe possible. J’ai disputé neuf saisons et j’ai gagné seulement un match des séries.

«Comme athlète, vous voulez faire partie d’un club aspirant à la coupe Stanley et ne visant pas simplement une présence aux matchs éliminatoires», a-t-il émis.