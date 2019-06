Joueurs autonomes: la période d'entrevues a tout changé

La période d’entrevue a révolutionné, voire perturbé le marché des joueurs autonomes. Dans un univers où le plafond salarial dicte tout, les directeurs généraux profitent maintenant de ce privilège avant d’accorder des contrats lucratifs aux joueurs qu’ils convoitent à la tombée de juillet.

C’est en fait le jour et la nuit en comparaison avec l’ancienne réalité de la Ligue nationale de hockey.

Lorsque John Tavares a tourné le dos aux Islanders de New York, à l’été 2018, sa décision de poursuivre sa carrière avec les Maple Leafs de Toronto a été un processus éprouvant qui a duré près d’une semaine. Il s’est entretenu avec un grand nombre d’équipes, retirant au fur et à mesure celles qui ne cadraient pas avec ses objectifs.

L’attaquant, client de l’agent Pat Brisson, n’aurait pas profité de cette latitude exceptionnelle 10 ans plus tôt.

Brière et Tavares : «sprint vs marathon»

Transportons-nous justement au 1er juillet 2007, dans le bureau de Brisson à Los Angeles. Daniel Brière est l’un des joueurs autonomes les plus convoités de l’entre-saison et il est assis avec son représentant à quelques minutes des 12 coups de midi qui annoncent l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Dès la tombée de l’heure fatidique, le téléphone se met à sonner. Il sonne tout l’après-midi chez l’agence CAA Sports. À la fin de la journée, il ne reste que deux équipes dans la course pour les services du Gatinois.

«Il n’y avait pas de période d’entrevue à cette époque et ça jouait entre Montréal et Philadelphie», se souvient Brisson, qui compte Matt Duchene parmi ses protégés.

«Pour ce qui est des Canadiens, on étudiait deux facteurs et je vais te dire que Daniel était assez calme. II était solide. J’étais fier de ça dans le contexte. On jouait à la chaise musicale!»

Les appels à Philadelphie et Montréal s’intensifient, puis Brière décide enfin d’accepter l’offre des Flyers. Contrairement à Tavares, 11 ans plus tard, le Québécois a pris l’une des décisions les plus importantes de sa carrière le jour même.

En contraste, Tavares n’a pensé à se joindre aux Leafs que dans les deux derniers jours avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

«C’était très intense comme négociations», ajoute Brisson.

«Pour Daniel c’était un sprint, alors que John, c’était un marathon. T’es fatigué dans les quatre derniers miles. Il était épuisé lorsque c’était terminé.»

La comparaison de Brisson ne pourrait être plus efficace. Plusieurs personnes qui oeuvrent dans le milieu de la LNH croient que la période d’entrevue rend l’approche de la date butoir moins spectaculaire et bon nombre d’entre-eux dénigrent cette fenêtre privilégiée.

«C’est un concept affreux et ça fait mal à la valeur des joueurs autonomes, déplore l’agent Allan Walsh, qui représente David Perron, Jonathan Drouin et Marc-André Fleury.

«Auparavant, ce qui attisait le marché, c’était la frénésie des joueurs autonomes le jour du 1er juillet. Il n’y a plus cette frénésie maintenant, car les équipes ont huit jours pour discuter avec des joueurs en fin de contrat et établir leurs plans A, B ou C.»

Elias a failli devenir un membre des Rangers

Walsh parle en connaissance de cause. À la deuxième année du plafond salarial, adopté après le lock-out de 2004-2005, le gourou de la firme Octagon Hockey représentait l’un des joueurs les plus convoités à l’été 2006: Patrik Elias.

Les Devils du New Jersey détenaient ses droits et ils lui offraient un contrat inférieur à ce qu’il exigeait. Le Tchèque a donc signifié à l’organisation qu’il allait explorer d’autres options. Il a même été jusqu’à faire ses adieux.

«Los Angeles et New York surenchérissaient un après l’autre. Puis les Rangers ont offert un contrat de sept ans d’une valeur annuelle de sept millions de dollars. La dernière clause de l’entente était approuvée, puis j’ai eu le contrat entre les mains...

«Il n’y avait pas de clause de non-mouvement.»

Walsh a téléphoné au DG de l’époque, Glen Sather, pour l’informer qu’une telle clause était incontournable.

«Il m’a dit ''pas question''. Je ne l’ai pas fait pour Wayne Gretzky ou Mark Messier, je ne vais pas le faire pour Patrik Elias.

«Il m’a donné sa parole. Il a promis qu’il n’échangerait pas Elias. Je lui ai dit qu’une entente verbale était aussi bonne qu’un consentement écrit et qu’il devait le faire.»

«Je lui ai dit '‘crois-tu vraiment que Patrik va traverser la rivière pour jouer à New York après avoir été un membre des Devils depuis le début de sa carrière sans garantie?. Tu veux que je l’appelle pour lui dire?'’»

Walsh a donc téléphoné à son client pour l’informer de l’impasse. Puis il y a eu ce que Walsh décrit comme «un long silence».

«Il m’a dit '‘appelle Lou Lamoriello (le DG des Devils à l’époque)’', ce que j’ai fait. J’ai voulu être transparent. Il m’a dit de lui donner 10 minutes, le temps qu’il passe un coup de fil au propriétaire.

«Lorsqu’il a rappelé, il a dit qu’il était prêt à déposer une offre identique si on l’acceptait immédiatement. C’était réglé.»

Duchene et Panarin, les Tavares de 2019

Comme Tavares l’an dernier, Matt Duchene profite de la période d’entrevue pour s’entretenir avec les organisations qui suscitent son intérêt.

Après des arrêts à Montréal et Nashville, quelle(s) autre(s) formation(s) l’attaquant des Blue Jackets de Columbus va-t-il rencontrer avant d’apposer sa signature au bas de son prochain pacte?

«Les équipes n’ont pas besoin d’un délai de sept ou huit jours pour se pencher sur un joueur autonome de 27 ou 28 ans. Ils ont déjà tous les renseignements sur lui», souligne Walsh.

Et qu’en est-il d’Artemi Panarin, dont le nombre d’équipes sur sa liste serait réduit à trois?

L’agent Rick Curran, qui représente les joueurs autonomes Brian Boyle et Jason Spezza, offre un autre point de vue.

«Pendant le processus, un joueur retient seulement deux ou trois équipes jusqu’au 1er juillet. Les discussions sont rapides et elles peuvent alors durer seulement 5 à 10 minutes avant qu’une proposition soit acceptée», explique-t-il.

Les formations qui s’entretiennent avec les joueurs et leurs agents avant la date fatidique ne peuvent aller au-delà du point de discussion.

La ligue a d’ailleurs servi un avertissement aux agents pour ne pas qu’ils négocient avec les DG avant juillet.