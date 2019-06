Joe Pavelski: une longue liste de prétendants

L’attaquant Joe Pavelski pourra décider de poursuivre ou non sa carrière avec les Sharks de San Jose et s’il choisit de tenter sa chance ailleurs, plusieurs porte-couleurs de l’équipe californienne ressentiront un grand vide.

Sélectionné au septième tour du repêchage de 2003 par les Requins, le vétéran de 34 ans a évolué uniquement pour cette organisation dont il est le capitaine depuis 2015. Or, en profitant du statut de joueur autonome sans compensation à partir de lundi, il pourrait mettre fin à une association de longue durée. Selon le réseau TSN, les Stars de Dallas et le Lightning de Tampa Bay ont rencontré l’Américain cette semaine.

«Je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que je peux dire, c’est qu’il constitue un joueur de hockey et un leader formidable, a déclaré Logan Couture au site NHL.com, à propos de celui qu’il a côtoyé dans le vestiaire et sur la glace au cours des 10 plus récentes campagnes. Qui sait ce qui surviendra? Nous espérons qu’il reviendra et je suis certain que le directeur général Doug Wilson fera tout son possible pour le ramener.»

Auteur de 761 points, dont 355 buts, en 963 matchs depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale, Pavelski a dominé San Jose avec 38 filets en 2018-2019. Aussi, il a semblé bien à son aise avec les Sharks et les nombreuses années passées dans le nord californien feront-elles pencher la balance en faveur de Wilson?

«Cette atmosphère agréable dans l’entourage de l’équipe est importante, car il y a peu de joueurs ayant débarqué ici qui ont ensuite souhaité partir, a ajouté Couture. Je pense que cela est significatif et montre bien la culture gagnante régnant dans l’organisation. Vous jouez à San Jose et vous tombez en amour avec tout cela.»

Pavelski semble sérieusement courtisé par les Stars de Dallas et le Lightning de Tampa Bay, selon The Athletic. Le capitaine des Sharks a reçu de l'intérêt de la part de plus d'une dizaine d'équipes. Le Wild ferait partie des courtisans, mais les offres des Stars et du Lightning pourraient être plus alléchantes, puisque les deux formations semblent être en meilleure position pour remporter la coupe Stanley que la formation du Minnesota.

Heureux de retrouver Karlsson

Par ailleurs, question de mieux appuyer ses dires, Couture ne cache pas sa joie quant au retour du défenseur Erik Karlsson, signataire d’un contrat de huit ans le 17 juin. D’après lui, l’ancien des Sénateurs d’Ottawa est l’un des meilleurs à sa position quand il est en pleine forme.

«Erik va nous aider à progresser. Ce n’est pas facile de traverser différentes épreuves après avoir été échangé pour la première fois. Il s’est retrouvé à l’autre bout du continent et a dû déménager avec sa famille pour ensuite faire connaissance avec de nouveaux coéquipiers, a-t-il dit. Il était capitaine d’une autre formation et il a dû s’habituer à une autre situation. Mais en décembre, il semblait plus à l’aise et cela a paru. Il fut l’un des meilleurs de la ligue quand il était en santé.»