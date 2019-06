Ignacio Piatti sur le point de quitter?

Les rumeurs envoyant Ignacio «Nacho» Piatti en Argentine se font de plus en plus persistantes, depuis le moment où le club Independiente, situé à Avellaneda, dans la province de Buenos Aires, est entré dans la danse.

Écoutez les commentaires de Rémi Garde, ci-dessus.

Les négociations entre l’Impact et le club Independiente ont été largement médiatisées, plus tôt cette semaine, en Argentine. Le site web de la Major League Soccer a également fait mention d’un possible transfert, citant le site web sportif Marca Claro.

À ce point-ci, l’entraîneur de l’Impact, Rémi Garde, continue toutefois de considérer Piatti, actuellement blessé à un genou, comme un membre à part entière de la formation montréalaise.

«"Nacho" a repris la course. D’un point de vue physique, il est sur le chemin du retour. Combien de temps ça prendra? Je ne sais pas, mais ça progresse, les nouvelles sont bonnes, a indiqué Garde, vendredi matin. D’un point de vue contractuel, "Nacho" est avec nous, si je ne me trompe pas, jusqu’en fin de saison. Je n’ai pas d’autres informations à vous dire que, comme entraîneur, j’attends "Nacho" en forme le plus tôt possible pour l’équipe.»

Piatti avait lui-même laissé savoir, en décembre, que la saison 2019 serait sa dernière avec l’Impact, exprimant alors son désir de retourner en Argentine, son pays natal.

Un certain Lassi Lappalainen

Peu importe ce que l’avenir réserve à Piatti, l’Impact a fait l'acquisition, doit-on le rappeler, d'une place de joueur étranger, mardi, lors d’une transaction avec les Rapids du Colorado.

Cela laisse place évidemment à d’autres rumeurs à l’approche du marché des transferts estivaux dans la Major League Soccer qui se tiendra en juillet.

Le nom du jeune Finlandais Lassi Lappalainen, un milieu de terrain de 20 ans, suscite notamment de l’intérêt.

«C’est un joueur qui, je pense, est dans le viseur d’un certain nombre de clubs et probablement d’un club pas très loin de l’Impact de Montréal, a réagi Garde, en préférant demeurer flou. Ce n’est pas une situation qui doit être commentée plus que ça.»

«Un bon jeune joueur»

Coéquipier de Lappalainen avec l’équipe nationale finlandaise, le joueur de l’Impact Jukka Raitala ne connaît pas personnellement son compatriote, mais il n’a que de bons mots à son égard.

«Nous n’avons joué qu’une fois ensemble, a dit Raitala. C’est un jeune joueur, très rapide, humble. Selon moi, c’est un bon jeune joueur. Je ne sais pas s’il viendra ici ou ce qui lui arrivera dans le futur, mais je crois certainement qu’il est prêt à quitter la Finlande. C’est le temps pour lui de passer à la prochaine étape de sa carrière.»