Marie-Ève Dicaire en contrôle de A à Z

Sans jamais être réellement menacée, Marie-Ève Dicaire a réussi la deuxième défense de son titre IBF des poids super-mi-moyens face à la coriace Suédoise Maria Lindberg, vendredi soir, au Cabaret du Casino de Montréal.

La Québécoise a été sacrée gagnante par décision unanime des juges. Ceux-ci ont remis deux cartes identiques de 99-91 et une carte de 98-92.

Reconnue comme une fonceuse, l'aspirante n'a pas trahi sa réputation, elle qui a constamment foncé sur la favorite de la foule. Malheureusement pour la boxeuse de 42 ans, Dicaire (16-0-0, 0 K.O.) avait la parfaite stratégie et elle a dansé autour de Lindberg (17-5-2, 9 K.-O.) pendant tout le combat. La championne du monde a également réussi de puissantes combinaisons, qui ont trouvé la cible régulièrement.

«Même si elle ne gagnait pas un round, elle était là pour se battre et elle m'a fait travailler. Elle m'a fait mériter ma ceinture de championne du monde», a dit Dicaire à propos de son adversaire.

«Ce soir [vendredi], j'étais en contrôle. Même si elle fonçait, je savais que j'avais un plan de match et une stratégie.»

Il s'agissait de la troisième fois en sept mois que la pugiliste native de Saint-Eustache montait dans le ring. Elle avait remporté sa ceinture contre l'Uruguayenne Chris Namus, le 1er décembre, et elle avait réussi sa première défense face à la Suédoise Mikaela Lauren, le 13 avril. Dicaire prendra quelques semaines de vacances méritées et laissera son clan décider de sa prochaine étape.

«Mon entraîneur va s'asseoir avec mon promoteur et je sais que mon équipe trouvera la meilleure option. On a besoin de défi et de continuer d'avancer. Le prochain défi qui sera devant moi, je vais le relever.»