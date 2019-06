Toute une fin de match à Philadelphie!

Tirant de l’arrière 3 à 1 en fin de neuvième manche, les Phillies ont frappé deux circuits pour l’emporter 6 à 3 contre les Mets de New York, lundi après-midi, à Philadelphie.

Les Mets croyaient avoir fait le nécessaire en marquant trois points en début de neuvième, mais Jean Segura a conclu la remontée de la plus spectaculaire des façons, avec une longue balle. Il a réussi l’exploit alors que deux de ses coéquipiers étaient sur les sentiers.

À LIRE AUSSI: La léthargie de Bryce Harper n'inquiète pas les Philies

Envoyé la mêlée afin de sauvegarder la victoire, le releveur Edwin Diaz (1-5) a lamentablement échoué. L’artilleur de 25 ans avait d’abord donné un but sur balles à Cesar Hernandez avant de lancer une balle au goût de Maikel Franco, qui l’a expédiée à l’extérieur des limites du terrain. Quatre frappeurs plus tard, Segura mettait fin au match avec un autre circuit.

L’autre point des vainqueurs a également été produit par une longue balle. C’est Bryce Harper qui en a été l’auteur en sixième. La victoire est allée à la fiche du releveur JD Hammer (1-0).

Du côté des Mets, Todd Frazier a cogné un circuit de deux points et Amed Rosario a frappé un simple qui a permis à Dominic Smith de fouler la plaque.

En vertu de ce gain, les Phillies ont balayé la série de quatre parties les opposant aux représentants de la Grosse Pomme. Ceux-ci ont perdu un cinquième match de suite.

Joey Gallo propulse les Rangers

À Detroit, Joey Gallo a frappé deux circuits en solo, ce qui a notamment aidé les Rangers du Texas à vaincre les Tigers 3 à 1.

Le héros du jour a amorcé sa productive journée de boulot en deuxième manche et a complété son doublé deux engagements plus tard. Il s’agissait de ses 18e et 19e longues balles de la saison. L’autre point des gagnants a été produit par un ballon-sacrifice de Shin-Soo Choo en septième.

Au monticule, Ariel Jurado (5-3) a obtenu la victoire, lui qui a œuvré pendant sept manches, ne permettant aucun point sur six coups sûrs. Son coéquipier Shawn Kelley a enregistré son 12esauvetage de la saison.

La défaite a été ajoutée à la fiche de Spencer Turnbull (3-8), qui était sur la butte pour la première longue balle de Gallo.