Patrik Laine, candidat aux offres hostiles

Les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) souhaitant soumettre une offre hostile à Patrik Laine et Kyle Connor dès lundi risquent d’être déçues : les Jets de Winnipeg ont la ferme intention d’égaler toute proposition déposée sur la table des deux attaquants.

Ceux-ci seront admissibles au statut de joueur autonome avec compensation lundi, mais le directeur général des Jets, Kevin Cheveldayoff, est déjà prêt à sortir le carnet de chèques si jamais un club de la LNH courtise ses hockeyeurs.

«Je pense que vous devez regarder toutes les situations et déterminer la suite, mais nous voudrons certainement égaler [une offre] si nécessaire. Après, nous aurons tout l’été pour trouver une solution», a-t-il déclaré au site NHL.com.

Laine a connu un lent départ en 2018-2019, ce qui ne l’a pas empêché de terminer la campagne avec 30 buts et 20 mentions d’aide pour 50 points en 82 rencontres. Il a ajouté quatre points en six parties lors de la série de premier tour face aux Blues de St. Louis. Le Finlandais a complété un contrat d’entrée de trois ans et de 10,725 millions $.

Pour sa part, Connor a totalisé 66 points, dont 34 filets, en 82 matchs durant la récente saison. Le gaucher a inscrit cinq points en six duels éliminatoires. Tout comme son coéquipier, il a terminé son pacte d’entrée de trois ans; cette entente lui a rapporté 5,325 millions $.

Pas d’inquiétude

À Winnipeg, l’entraîneur-chef Paul Maurice pourrait voir beaucoup de nouveaux visages dans le vestiaire l’automne prochain. Ainsi, le retour du défenseur Tyler Myers, qui deviendra libre comme l’air sans contrat en poche lundi, est loin d’être assuré. D’autres joueurs, tels Nathan Beaulieu et Joe Morrow, n’ont pas reçu d’offre qualificative.

Cependant, le pilote des Jets ne semble nullement inquiet de la suite.

«C’est comme cela chaque année. Il y a toujours de nombreux revirements de situation, sauf que cette fois, de plus gros noms sont concernés, a-t-il expliqué. [Jacob] Trouba est parti, mais on aime l’arrière [Neal Pionk] qu’on a obtenu en retour [des Rangers de New York]. Pour ce qui est des autres joueurs qui profiteront de l’autonomie partielle ou complète, bien, nous verrons ce qui arrivera.»

Par ailleurs, Cheveldayoff garde une porte ouverte aux jeunes pouvant frapper à la porte de la Ligue nationale et se tailler une place au sein du grand club.

«Nous avons des gars qui lutteront pour des postes et vous devez être conscients de l’importance de vos décisions. Une embauche aidera-t-elle ou non votre équipe? Serions-nous meilleurs en privilégiant des candidats à l’interne? Voilà autant de sujets que nous discutons actuellement.»