Duchene «100% ouvert» à jouer à Montréal

Matt Duchene ne s’est pas rendu à Montréal pour rencontrer les Canadiens par simple courtoisie, semble-t-il. Le Tricolore serait une option sérieuse pour lui.

C’est du moins ce qu’a affirmé l'informateur Darren Dreger, jeudi, sur les ondes de TSN 1050, une station de radio de Toronto.

«Je crois que Matt Duchene est 100% ouvert à l’idée de jouer avec les Canadiens de Montréal. Si je devais y aller avec mon instinct, je dirais que Nashville gagnera la course, mais il ne fait pas perdre du temps à personne. [...] Montréal est assurément sur sa liste», a-t-il soutenu.

Selon Dreger, le rapide patineur aime jouer sous les feux de la rampe, dans un marché où le hockey occupe une place prédominante.

«Duchene adore la pression de jouer dans un gros marché de hockey, a-t-il mentionné. Il n’y en a pas beaucoup qui sont plus gros que Montréal. Tu es un héros quand les choses vont bien et un zéro quand ça ne fonctionne pas. Et il est en paix avec cela.»

TVA Sports a appris que Duchene était en ville mercredi pour rencontrer le directeur général Marc Bergevin et son équipe.

Il a ensuite mis le cap sur Nashville pour un tête-à-tête avec le DG des Predators, David Poile.

Les Predators seront au plus fort de la course pour l’obtention des services de l’attaquant, le 1er juillet. La transaction de P.K. Subban leur permet de frapper un grand coup sur le marché des joueurs autonomes. Puis, Duchene adore le country et possède une résidence à Nashville depuis novembre 2017.

Duchene, 28 ans, a récolté 70 points en 73 matchs avec les Sénateurs d’Ottawa et les Blue Jackets de Columbus la saison dernière. Lors des séries éliminatoires, il a ajouté 10 points en autant de matchs.