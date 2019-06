Matt Duchene à Nashville : est-ce écrit dans le ciel?

Matt Duchene a visité les Canadiens, mercredi, et bien que les partisans puissent se réjouir que Montréal figure sur sa (courte?) liste de tournée, son prochain arrêt pourrait être déterminant.

Après sa visite dans la métropole québécoise, l’attaquant ontarien, auteur de 31 buts et 70 points en 2018-2019, a mis le cap sur Nashville, où une rencontre était prévue avec le directeur général des Predators, David Poile.

Ce dernier a mis la table pour une signature d’envergure, samedi, lorsqu'il a échangé la vedette P.K. Subban.

Bon signe pour le Tricolore

Il faut se rendre à l’évidence dans le cas de Duchene : un athlète sur le point de toucher l'autonomie complète ne rencontre pas une organisation par hasard. C’est un signe indéniable d’intérêt et c’est tout à l’honneur du Tricolore.

Et Nashville? Le numéro 95 a déjà un pied à terre, puisqu’il est propriétaire d’une résidence depuis novembre 2017, propriété qu’il s’est procurée à des fins commerciales.

Mais le fait de visiter les Predators pendant la période d’entrevue et sachant que l’équipe a souvent été identifiée parmi les plus intéressées à ses services, c'est loin de constituer un hasard.

En transférant le contrat astronomique de Subban aux Devils du New Jersey, Poile a libéré 9 millions $ sur sa masse salariale (le flamboyant défenseur touchera 10 M$ à l’automne). Et le moment de passer à l’acte est calculé, de toute évidence : il a maintenant un coussin de 13,19 millions $ pour courtiser un nom de la trempe de Duchene.

Avec seulement deux joueurs autonomes avec compensation à mettre sous contrat, le DG des «Preds» est dans une position idéale pour offrir à Duchene un pacte irrésistible et exempt de taxes, comme le stipule les lois du Tennessee sur l’impôt.

Après l'embauche de Kevin Hayes pour sept ans et 50 millions par les Flyers de Philadelphie, la prochaine entente de Duchene sera bien au-delà des 6,5 M$ qu'il a empochés pendant la dernière campagne. On pourrait facilement spéculer que le salaire sera entre 9 et 10 millions de dollars.

Est-ce écrit dans le ciel que Matt Duchene sera le prochain joueur étoile des Predators? La réponse viendra le 1er juillet.

Pendant ce temps, Montréal peut toujours vivre d’espoir, car la visite de Duchene est signe que les joueurs d'impact ne boudent pas le CH.