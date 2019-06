Le Barça confirme: Neymar veut «revenir à la maison»

Le FC Barcelone a pour la première fois reconnu jeudi que Neymar souhaitait revenir avec l'équipe, deux ans après être parti pour le Paris SG, qui devrait bientôt officialiser l'arrivée de ses deux premières recrues estivales; les milieu x de terrain Pablo Sarabia du FC Seville contre 27M$ et Ander Herrera, en fin de contrat avec Manchester United.

«De ce que j'ai lu et entendu, ce qui semble exact, c'est que Neymar veut revenir au Barça», a déclaré le vice-président du club catalan, Jordi Cardoner, lors d'une conférence de presse au Camp Nou.

Le dirigeant s'est tout de suite empressé de préciser que la direction du Barça n'avait pour le moment pas étudié ce dossier ni pris contact avec l'attaquant brésilien, dont l'avenir suscite énormément d'interrogations depuis plusieurs semaines.

Entente verbale

Les déclarations de Jordi Cardoner ne font qu'amplifier les spéculations autour du cas Neymar, arrivé à Paris pour la somme record de 330M$ et dont le futur dans la capitale française apparaît de plus en plus incertain. Selon plusieurs médias, le club parisien ne fermerait pas la porte à un départ en cas d'offre folle pour le Brésilien, actuellement blessé et visé par des accusations de viol.

Le quotidien barcelonais Sport a de son côté rapporté mardi que Neymar et le FC Barcelone, où le joueur a évolué entre 2013 et 2017 en remportant notamment une Ligue des champions (2015), avaient trouvé un «accord verbal» sur la base d'un contrat de cinq ans. Sport évoque une proposition de salaire net de 36 millions $ par an.

Le clan Neymar aurait aussi accepté de retirer une plainte déposée en Espagne concernant le non-versement par le Barça d'une prime de prolongation de 39 millions.

S'il veut s'offrir Neymar, le Barça pourrait dépasser cet été les 600 millions de dollars dépensés par le PSG en 2017 pour faire venir le Brésilien et le Français Kylian Mbappé, puisque le club catalan a déjà déboursé 111M$ pour le jeune néerlandais Frenkie de Jong et devrait, selon la presse, utiliser 180 millions de plus pour payer la clause libératoire de l'attaquant Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid.

Possibilités d'échanges

Pour amortir le montant colossal demandé par le PSG, les «Blaugranas» pourraient proposer un échange de joueurs. On parlerait notamment de l'attaquant français de 21 ans Ousmane Dembélé et du milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho comme monnaie d'échange. Le défenseur Samuel Umtiti et le milieu croate Ivan Rakitic plaieraient également aux Parisiens. Au moins deux d'entre eux devront faire le chemin inverse si Neymar rentre au bercail.

Dembélé et Coutinho avait été les deux acquisitions principales du Barça en 2017-2018... pour pallier la perte de Neymar! Parmi un groupe d'attaquant talentueux et expérimenté, les deux joueurs qui ont coûté un total 388M$ ont quelque peu déçu. Pour sa part, Dembélé pourrait profiter d'un retour en France, puisqu'il y retrouverait l'entraineur qui l'a vu éclore au Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, maintenant pilote du PSG.