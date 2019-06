Coupe Rogers : les plus grands y seront

Le public montréalais pourra applaudir les Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal à l’occasion de la Coupe Rogers qui se déroulera au Stade IGA du 2 au 11 août, ont annoncé les organisateurs durant une conférence de presse, jeudi.

Djokovic, Nadal et Federer seront dans l’ordre les trois premières têtes de série de la compétition. Occupant le sommet du classement mondial, le «Djoker» jouera dans la métropole québécoise pour une première fois depuis 2015, année où il avait atteint la finale. Quant à Nadal, il sera en quête d’un cinquième titre en carrière à cet événement.

Pour sa part, l’Allemand Alexander Zverev sera le cinquième favori, lui qui a remporté l’épreuve montréalaise il y a deux ans. L’Autrichien Dominic Thiem est classé quatrième de son côté.

Par ailleurs, trois Canadiens sont déjà assurés d’une place au sein du tableau principal, soit Félix Auger-Aliassime, Milos Raonic et Denis Shapovalov. Les trois hommes ont également obtenu ce privilège au tournoi de Wimbledon qui commencera lundi.

«Nous sommes ravis d’accueillir les meilleures raquettes à Montréal, y compris plusieurs joueurs d’ici. La ville vibre plus que jamais au rythme du tennis, puisque nos Canadiens ont connu une première moitié de saison extraordinaire, a déclaré Eugène Lapierre, directeur de la Coupe Rogers de Montréal, dans un communiqué. Au cours des dernières années, notre tournoi a été la scène de performances exceptionnelles et nous a permis d’assister à de nombreux duels entre les vétérans du circuit et la nouvelle génération.»