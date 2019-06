«Un long partenariat» avec Craig Berube

Même s’il a fait signer un contrat de trois ans à Craig Berube, le directeur général des Blues de St. Louis, Doug Armstrong, espère que l’entraîneur-chef demeurera à la barre de l’équipe championne en titre de la coupe Stanley encore plus longtemps.

«Ce que Craig a fait en arrivant ici l’an dernier et la façon dont la saison s’est terminée, tout cela a été spectaculaire pour notre ville et notre organisation, a-t-il dit en point de presse, mercredi. Il mérite pleinement d’être l’entraîneur-chef. J’espère que ce sera les trois premières années d’un long partenariat.»

Berube a été embauché sur une base intérimaire en novembre dernier, à la suite du congédiement de Mike Yeo. Après avoir vu son équipe atteindre les bas-fonds du classement général au début 2019, il l’a mené au premier championnat de son histoire.

«Il gardera l’étiquette d’entraîneur-chef intérimaire pour les trois prochaines années puisque nous avons connu un peu de succès avec cela», a d’ailleurs lancé Armstrong à la blague.

Même s’il a vu, pendant la deuxième moitié de la saison, que l’équipe s’améliorait sous sa gouverne, Berube n’a jamais pensé que la partie était gagnée pour lui et qu’il serait assurément de retour en 2019-2020.

«Je n’ai jamais cru que j’avais mérité ma place, a dit celui qui a aussi dirigé les Flyers de Philadelphie dans la Ligue nationale de hockey. J’aime simplement être un entraîneur. Quand j’ai obtenu l’emploi, je voulais remettre l’équipe sur les rails. Il y avait de nouveaux joueurs et tous les membres de l’équipe ne savaient pas encore comment jouer ensemble. Je voulais résoudre le casse-tête.»

Un jour à la fois

Berube a réussi à merveille cette tâche, notamment en s’assurant que ses joueurs et les autres membres de l’organisation, lui y compris, prennent leurs responsabilités.

«Il fallait s’assurer que tout le monde était imputable, a-t-il expliqué. Cela passe par le temps de jeu ou la place que tu occupes dans la formation. Il fallait mettre le bien de l’équipe avant tout le reste. Nous avons eu beaucoup de conversations. Ç’a été un travail quotidien.»

Armstrong, pour sa part, a apprécié le fait que Berube a aidé ses hommes à se concentrer sur le moment présent.

«Comme nous n’avions plus de marge de manœuvre en décembre et en janvier, on ne devait pas juste oublier les défaites rapidement, mais aussi les victoires, a dit le DG. Pendant des mois, ce groupe n’a joué qu’en pensant à sa prochaine présence sur la glace. C’est ce qui explique en partie nos succès.»