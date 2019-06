Un record pour les Yankees

Les Yankees ont établi une nouvelle marque des ligues majeures, mardi à New York, en cognant un circuit lors d’un 28e match consécutif dans une victoire de 4 à 3 face aux Blue Jays de Toronto.

En étirant les bras dès la manche initiale, DJ LeMahieu a permis aux «Bombardiers du Bronx» de devancer l’édition 2002 des Rangers du Texas, avec qui ils partageaient la précédente marque de 27 parties de suite avec une longue balle.

Pour souligner l’événement, les Yankees ont inscrit tous leurs points à l’aide de circuits. Aaron Judge, en première manche, Gleyber Torres, en deuxième, puis Edwin Encarnacion, face à son ancienne équipe en huitième, ont aussi offert des souvenirs aux partisans.

Le partant des Blue Jays Clayton Richard (0-4) a ainsi échoué dans sa tentative de signer une première victoire cette année. Il a permis trois points, huit frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches au monticule.

La réplique des Blue Jays est venue des bâtons d’Eric Sogard et Vladimir Guerrero fils, qui ont chacun été à l’origine d’un point avec un ballon-sacrifice et un simple, respectivement.

La victoire est allée au dossier de Nestor Cortes fils (3-0). Aroldis Chapman a quant à lui réussi un 23e sauvetage en 25 tentatives cette saison, bien qu’il ait donné un point à Lourdes Gurriel fils en vertu d’un simple accordé à Randal Grichuk.

Par ailleurs, Giancarlo Stanton a quitté la rencontre en raison d’une blessure au genou. Les Yankees ont annoncé qu’il devait subir un test d’imagerie par résonnance magnétique en fin de soirée.