L'Impact acquiert une place de joueur étranger

À LIRE | L'Impact fait l'acquisition d'une place de joueur étranger des @ColoradoRapids >> https://t.co/gWz8ym1BpD



READ | Impact acquires international roster spot for remainder of 2019 season from #Rapids96 >> https://t.co/HuToglgtF3#IMFC #AllezMTL pic.twitter.com/pYLs3Rgm9l