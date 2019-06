La retraite pour Brooks Orpik

Le défenseur Brooks Orpik a annoncé sa retraite du hockey professionnel, mardi, mettant fin à une carrière de 15 saisons dans la Ligue nationale (LNH).

L’Américain de 38 ans a ainsi terminé son parcours avec 194 points, dont 18 buts, à son actif. En 1035 rencontres, il a totalisé 972 minutes de punition.

«J’ai été extrêmement chanceux d’accomplir le meilleur boulot au monde pendant plusieurs années, mais mon corps me dit qu’il est temps de passer à autre chose, a-t-il déclaré dans un communiqué. Je suis excité à l’idée de me retrouver plus souvent avec ma famille et de vivre plusieurs expériences que le statut d’athlète professionnel nous force à manquer.»

Orpik a remporté deux coupes Stanley, soit en 2009 avec les Penguins de Pittsburgh et en 2018 dans l’uniforme des Capitals de Washington. Il a d’ailleurs pris part à 156 matchs éliminatoires de la LNH.

Lors de la dernière campagne, il a amassé neuf points en 53 sorties avec les Capitals, ajoutant deux points en sept parties pendant la série de premier tour face aux Hurricanes de la Caroline.