CH : une autre séquence à l’étranger pour amorcer la saison

Le Canadien de Montréal disputera ses trois premiers matchs de la saison 2019-2020 à l’extérieur avant de retrouver ses partisans, selon le calendrier dévoilé par la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi.

Déjà, les partisans savaient que le Tricolore affrontera les Hurricanes de la Caroline le 3 octobre à Raleigh, dans ce qui sera finalement son duel inaugural. Par la suite, la Sainte-Flanelle visitera les Maple Leafs de Toronto et les Sabres de Buffalo les 5 et 9 octobre, respectivement. Le lendemain de ce troisième duel, le Canadien retrouvera son domicile pour une rencontre face aux Red Wings de Detroit.

La formation montréalaise jouera deux fois contre les champions en titre de la coupe Stanley, les Blues de St. Louis, lors du premier mois d’activités. Ceux-ci débarqueront au Centre Bell le 12 octobre, avant le passage du Tricolore au Missouri une semaine plus tard.

Également, le Canadien se rendra dans l’ouest du pays avant la pause de Noël. Des rendez-vous avec les Canucks de Vancouver, les Flames de Calgary, les Oilers d’Edmonton et les Jets de Winnipeg sont prévus les 17, 19, 21 et 23 décembre, dans l’ordre. Au retour, il visitera le Lightning de Tampa Bay, les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline les 28, 29 et 31 décembre.

Quant au voyage annuel en Californie, il se tiendra les 15, 17 et 19 mars avec des arrêts chez les Ducks d’Anaheim, les Kings de Los Angeles et les Sharks de San Jose. Cette tournée sera suivie d’un séjour chez l’Avalanche du Colorado le 21 mars.

Montréal devra se soumettre à 14 séquences de deux parties en autant de jours pendant la saison. Une séquence de cinq parties à la maison est à l’horaire du 20 au 30 novembre, Enfin, le dernier duel de celle-ci est prévu le 4 avril à Toronto.

Grands rendez-vous à TVA Sports

Par ailleurs, TVA Sports diffusera 22 rencontres du Bleu-Blanc-Rouge au cours de la campagne. Parmi les affrontements les plus attendus, il y aura le premier match du Canadien contre les Leafs d’Auston Matthews le 5 octobre, les deux chocs CH-Blues, ainsi que la visite de P.K. Subban, Jack Hughes et des Devils du New Jersey, le 16 novembre. Sept jours plus tard, Kappo Kakko et les Rangers de New York seront de passage dans la métropole québécoise.

De plus, TVA Sports proposera le traditionnel match du Canadien précédant le Super Bowl, le dimanche 2 février à 14 h. Pour l’occasion, la troupe de l’entraîneur-chef Claude Julien recevra les Blue Jackets de Columbus. Le dernier duel de la saison sera également diffusé par la chaîne, qui offrira aussi la totalité des séries dès le 8 avril.

Pour ce qui est du calendrier préparatoire, le réseau présentera le match Kraft Hockeyville lorsque le Tricolore se frottera aux Panthers à Renous, au Nouveau-Brunswick.

Tous les matchs présentés à TVA Sports seront accessibles sur TVA Sports direct.