Les Yankees égalent un record contre les Jays

Les frappeurs des Yankees de New York ont frappé un coup de circuit dans un 27e match de suite dans une victoire de 10 à 8 sur les Blue Jays de Toronto, lundi soir, dans la Grosse Pomme.

Les Bombardiers du Bronx ont ainsi égalé un record du baseball majeur qui appartenait à l’édition 2002 des Rangers du Texas.

C’est Aaron Hicks qui a cogné la claque historique en cinquième manche. Le voltigeur a expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain alors que ses coéquipiers DJ LeMahieu et Luke Voit étaient sur les sentiers.

La claque de trois points a également permis aux vainqueurs de prendre les devants, eux qui tiraient de l’arrière 2 à 0.

Une manche plus tard, Giancarlo Stanton a frappé son premier circuit de la présente campagne. Sa claque de trois points concluait un engagement de sept points des vainqueurs.

L’athlète de 29 ans est de retour dans la formation des Yankees depuis mardi dernier, lui qui avait seulement disputé trois parties précédemment en 2019. Le natif de la Californie a notamment souffert de blessures à une jambe et à un biceps.

Offensivement, les Blue Jays ont connu leurs meilleurs moments en huitième. Lors de celle-ci, Lourdes Gurriel fils et Freddy Galvis ont frappé des coups de circuit.

La longe balle de Galvis a été réalisé alors que tous les sentiers étaient occupés. Il s’agissait du deuxième grand chelem de la carrière de l’homme de 29 ans.

L’équipe de la Vielle Reine a cependant été incapable de concrétiser la remontée, tandis que les releveurs des Yankees ont été en mesure de se ressaisir. Le spécialiste des fins de match Aroldis Chapman a d’ailleurs obtenu son 22e sauvetage de la saison.

C’est le partant des favoris de la foule, CC Sabathia (5-4), qui a obtenu la victoire. Le vétéran a œuvré pendant six manches, permettant deux points sur six coups sûrs. Il a aussi retiré neuf adversaires sur des prises. De son côté, la défaite a été ajoutée à la fiche d’Aaron Sanchez (3-10). Ce dernier a donné sept points en cinq manches et un tiers de boulot.

Les Yankees tenteront d’établir une nouvelle marque du baseball majeur, mardi, lors du deuxième affrontement de cette série de trois parties contre les Jays présentée au Yankee Stadium.