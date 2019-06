CH: Cole Caufield sera au camp

En présence de 40 joueurs, dont son premier choix au récent repêchage amateur, Cole Caufield, les Canadiens de Montréal tiendront leur camp de développement au complexe sportif de Brossard de mercredi à vendredi, a-t-il indiqué lundi.

Ainsi, Caufield sera l’un des 10 patineurs sélectionnés le week-end passé par le Tricolore à se présenter sur place. D’ailleurs, huit joueurs choisis par le club à l’encan de la Ligue nationale montreront leur savoir-faire, ce qui inclut les défenseurs Jayden Struble et Jacob Leguerrier. De plus, les Nick Suzuki, Ryan Poehling, Cayden Primeau et Jesse Ylonen seront sur la glace, tout comme Jake Evans, Samuel Houde, Joel Teasdale et Connor Lacouvee.

Parmi les autres Québécois sur patins cette semaine, il y aura Alexandre Alain, Nicolas Guay, Rafaël Harvey-Pinard et Vincent Marleau, entre autres. Pour sa part, Alexander Romanov sera absent, lui qui est toujours sous contrat dans la KHL.

Deux groupes seront formés pendant le camp qui proposera quotidiennement des matchs simulés. Des entraînements hors-glace sont également au programme pour les 23 attaquants, 11 arrières et six gardiens en action.

Liste des joueurs prenant part au camp de développement

Attaquants

Alain, Alexandre Caufield, Cole Evans, Jake Fonstad, Cole Gorniak, Jack Guay, Nicolas Harvey-Pinard, Rafaël Hawel, Liam Hillis, Cameron Houde, Samuel Marleau, Vincent McShane, Allan Oksentyuk, Yevgeni Olofsson, Jacob Pezzetta, Michael Pitlick, Rhett Poehling, Ryan Stapley, Bretty Struthers, Matthew Suzuki, Nick Teasdale, Joël Verbeek, Hayden Ylönen, Jesse

Défenseurs

Brook, Josh Fairbrother, Gianni Fleury, Cale Harris, Jordan LeGuerrier, Jacob Leskinen, Otto Merisier-Ortiz, Christopher Plouffe, Dylan Ruscheinski, Kieran Struble, Jayden York, Jack

Gardiens