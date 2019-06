Soccer féminin : le Canada passe aux choses sérieuses

Après avoir remporté deux de ses trois matchs du tour préliminaire de la Coupe du monde de soccer féminin, la formation canadienne doit maintenant gagner pour rester en vie dans la phase éliminatoire et sa première mission sera d’affronter la Suède en huitième de finale, lundi, à Paris.

Les deux pays ont chacun gagné deux fois et perdu à une occasion depuis le début du tournoi. Les représentantes de l’unifolié ont encaissé un revers de 2 à 1 aux mains des Pays-Bas à leur dernière sortie, échappant le premier rang du groupe E. Leur prochaine tâche ne sera pas facile, car l’équipe nationale féminine a présenté une fiche de 4-3-3 face à la Suède 10 fois. Le Canada a récemment affronté les médaillées olympiques d’argent à la Coupe d’Algarve 2019, remportant la victoire en tirs de barrage après un match nul 0 à 0.

«La Suède est une équipe qui travaille fort, solide et défensive, a affirmé l’entraîneur-chef Kenneth Heiner-Moller dans un communiqué. Elle a un bon rythme sur les flancs et à l’attaque, ainsi que des joueuses très talentueuses. C’est définitivement une adversaire de classe mondiale. Elles a eu de bons résultats récemment, pas seulement ici mais aussi aux derniers Jeux olympiques. Ce sera un match difficile, mais nous serons prêts.»

«Nous avons eu des matchs de qualité en phase de groupes et je crois qu’après cette défaite face aux Pays-Bas, nous avons une étincelle de plus, a affirmé la milieu de terrain du Canada Desiree Scott. Ce n’est pas que le tournoi n’avait pas commencé, mais c’est vrai maintenant. Ça passe ou ça casse. Nous voulons accepter cette performance et tout donner pour ce match de huitième de finale.»

L’équipe gagnante du match se dirigera vers Rennes pour affronter l’Allemagne en quart de finale le 29 juin au Roazhon Park.