Les Sénateurs ont le sentiment du devoir accompli

Le repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH) ne propulsera pas «tout de go» les Sénateurs d’Ottawa au statut d’aspirants à la coupe Stanley, mais ils sont certes très heureux de leur récolte de la fin de semaine et estiment avoir fait un pas important dans leur reconstruction.

La formation ontarienne a mis la main sur trois attaquants, deux défenseurs et un gardien; tous les joueurs sélectionnés devraient d’ailleurs participer au camp de développement de l’organisation qui s’amorcera mardi au Centre Canadian Tire. Aussi, le chef du recrutement, Trent Mann, croit que l’équipe a comblé plusieurs besoins.

«On n’aborde pas le repêchage en visant de régler des cas à des positions en particulier. Cependant, nous avons obtenu des arrières droitiers mobiles, ce qui est très bien. On a ajouté du poids et du talent au centre. Puis, avec l’ailier gauche suédois Viktor Lodin [appelé au quatrième tour, soit au 94e rang], on pense avoir un athlète qui bataille avec ardeur et qui possède des habiletés», a déclaré Mann au quotidien Ottawa Sun.

«Ce sont des gens et des joueurs de qualité. Nous croyons avoir davantage de profondeur à certaines positions-clés nécessitant un peu plus notre attention.»

Thomson en hausse

Parmi les nouveaux membres de l’organisation des Sénateurs, il y a bien entendu le défenseur Lassi Thomson, qui a récolté 17 buts et 24 mentions d’aide pour 41 points en 63 matchs avec les Rockets de Kelowna, dans la Ligue junior de l’Ouest, la saison dernière. Le patineur de 18 ans devrait amener plus d’offensive à la pointe, tout en demeurant alerte dans son territoire, selon Mann.

«Nous sommes heureux de son arrivée. C’est un joueur misant sur un bon lancer et du talent. [...] Si vous regardez son jeu de la deuxième moitié de la campagne, vous constaterez sa progression. À mesure que l’année avançait, il était plus à l’aise avec tout ce qui l’entoure.»

Par ailleurs, les «Sens» ont pris une chance avec l’arrière Maxence Guénette, un athlète de 18 ans ayant accumulé 32 points en 68 parties chez les Foreurs de Val-d’Or, dans la LHJMQ, en 2018-2019.

«C’est un défenseur assez grand [à 6 pi et 1 po] pouvant bien bouger la rondelle et constituant un bon patineur pour sa taille. En tant que choix de septième ronde, on pense qu’il a beaucoup de potentiel offensif et il a de fortes chances de devenir un bon joueur de hockey. Parmi ceux nés au Québec, c’est l’un des meilleurs de sa position pour son groupe d’âge», a mentionné le recruteur Christian De Blois.

Ottawa a également choisi le pivot Shane Pinto (32e) et le gardien Mads Sogaard (37e) au deuxième tour, ainsi que le joueur de centre Mark Kastelic en cinquième ronde.