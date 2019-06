Joueurs autonomes: la folie s’amorce

Même si les joueurs autonomes sans compensation en devenir ne peuvent pas officiellement signer un contrat avec une nouvelle équipe avant le 1er juillet, ils peuvent toutefois tester les eaux, à savoir quelle offre ils accepteront.

En effet, les joueurs dans cette situation rencontreront à partir de dimanche les différentes équipes intéressées à leurs services.

Parmi eux, l’attaquant Artemi Panarin est l’un des plus convoités. Le Russe, qui a évolué pour les Blue Jackets de Columbus au cours des deux dernières saisons, rencontrera l’Avalanche du Colorado, selon le journaliste Adrian Dater. De plus, il sera en Floride avec son compatriote, le gardien Sergei Bobrovsky, lundi pour discuter avec les Panthers, selon le réseau TSN. Toutefois, le réseau Sportsnet avance que la rencontre avec le DG Dale Tallon aura lieu plus tard en semaine.

De son côté, le défenseur Tyler Myers rencontrera, dimanche, la direction des Canucks de Vancouver, selon The Athletic.

Le passage de l’attaquant Wayne Simmonds à Nashville avec les Predators aura été de courte durée. En effet, le joueur d’avant testera le marché des joueurs autonomes, selon The Athletic.

Simmonds sera imité par l'attaquant des Stars de Dallas Mats Zuccarello. En effet, le directeur général de la formation texane, Jim Nill, s’est déjà résigné à voir le vétéran de 31 ans discuter avec d’autres organisations. Celui ayant été acquis des Rangers de New York le 23 février pourrait toutefois décider de revenir à Dallas s’il ne trouve pas son compte ailleurs.

«Nous avons discuté un peu avec son agent, mais il souhaite tester le marché et c’est son droit. Donc, il va regarder ce qui s’offre à lui et ensuite, nous verrons où il en est, a commenté Nill au site NHL.com. Une fenêtre d’entrevues s’ouvre dimanche, donc on parlera à d’autres individus et il fera la même chose de son côté. On verra par la suite.»

Parmi les autres joueurs autonomes sans compensation en devenir se retrouvent notamment les attaquants Matt Duchene, Anders Lee et Joe Pavelski ainsi que le défenseur Jake Gardiner.