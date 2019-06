GP de France: Hamilton domine de bout en bout, Stroll 13e

Le Britannique Lewis Hamilton a signé une autre victoire, dimanche, triomphant au Grand Prix de Formule 1 de France disputé sur le circuit Paul-Ricard, tandis que le Québécois Lance Stroll a pris le 13e échelon.

Amorçant l’épreuve en position de tête, Hamilton (Mercedes) a été dominant tout au long des 53 tours pour décrocher une quatrième victoire consécutive et une sixième cette saison. Elle lui permet d'augmenter son avance sur son coéquipier au classement provisoire du championnat du monde.

Pour sa part, l’autre pilote des Flèches d’argent, Valtteri Bottas, a résisté aux assauts de Charles Leclerc (Ferrari) en fin de course pour terminer deuxième. Max Verstappen (Red Bull) a fini quatrième, devant Sebastian Vettel, le coéquipier de Leclerc.

Leclerc est aussi arrivé à menacer Bottas en difficulté avec ses pneus dans les derniers tours de la course mais sans parvenir à le dépasser.

Hamilton s'est même permis de battre le record du tour à plusieurs reprises pendant la course mais c'est toutefois Sebastian Vettel (Ferrari), arrivé 5e, qui est parvenu à tourner le plus vite en fin de course grâce à un arrêt au stand pour chausser des pneus neufs. Il empoche ainsi le point supplémentaire accordé depuis cette saison à l'homme le plus vite en piste pendant la course.

Une lutte animée s'est livrée entre Daniel Ricciardo (Renault), Lando Norris (McLaren), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) et Nico Hülkenberg (Renault) pour la septième place et s'est finalement terminée à l'avantage du pilote australien.

Le Français Pierre Gasly (Red Bull) a terminé seulement 11e alors que Romain Grosjean (Haas) a dû abandonner après une course anonyme.

Quant à Stroll, qui se trouvait en 18e place au départ, il a livré une bonne performance, remontant jusqu’au sixième échelon avant de s’arrêter aux puits.

La prochaine course au calendrier aura lieu le 30 juin, à l’occasion du Grand Prix d’Autriche.

Classement

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) à 18.056 Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 18.985 Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) à 34.905 Sebastian Vettel (GER/Ferrari) à 1:02.796 Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) à 1:35.462 Daniel Ricciardo (AUS/Renault) à 1 tour Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) à 1 tour Nico Hülkenberg (GER/Renault) à 1 tour Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) à 1 tour Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) à 1 tour Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) à 1 tour Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) à 1 tour Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) à 1 tour Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) à 1 tour Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) à 1 tour Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 1 tour Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) à 2 tours George Russell (GBR/Williams-Mercedes) à 2 tours

Meilleur tour en course : Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:32.740 au 53e tour (moyenne: 210,084 km/h)