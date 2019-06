Gold Cup : le Canada obtient son billet pour les quarts de finale

En vertu d’un gain convaincant de 7 à 0 sur Cuba lors de son dernier match de la phase préliminaire, le Canada a obtenu sa place dans les quarts de finale de la Gold Cup, dimanche, à Charlotte aux États-Unis.

La formation de l’unifolié est pratiquement assurée de compléter la première étape de la compétition au deuxième échelon du groupe B, puisqu’elle a été vaincue par le Mexique précédemment. Pour sa part, l’équipe mexicaine disputera son troisième affrontement un peu plus tard en soirée contre la Martinique, elle qui a toujours une fiche immaculée.

Dans l’affrontement contre les Cubains, le Canada a été propulsé par les attaquants Lucas Cavallini et Jonathan David.

Le premier a inscrit l’ensemble de ses réussites en première demie, redirigant notamment deux centres de ses coéquipiers derrière le gardien Sandy Sanchez en moins de deux minutes. Sur sa première réussite, Cavallini a joué de chance, puisqu’un défenseur adverse a malencontreusement redirigé le ballon sur l’un de ses poteaux et le précieux objet a atterri sur le pied du numéro 19, qui n’a eu qu’à le pousser derrière la ligne des buts.

De son côté, le second a été le premier à s’inscrire à la marque, et ce, dès la troisième minute de jeu. David a échappé à son couvreur et a redirigé une passe d’Alphonso Davies derrière la ligne des buts. Le représentant du KAA La Gantoise, en première division belge, a complété son tour du chapeau avec des réussites aux 71e et 77e minutes.

David a marqué cinq buts depuis le début de la compétition, ce qui le place provisoirement au sommet des butteurs.

L’autre filet des vainqueurs est venu du pied de Junior Hoilett. Pour sa part, le gardien Milan Borjan a signé son deuxième blanchissage de la compétition.

Pour son quart de finale, le Canada affrontera soit le Costa Rica ou Haïti, qui sont présentement premier et deuxième du groupe B. Ces deux formations toujours invaincues s’affronteront lundi. Quoi qu’il en soit, l’Unifolié disputera son prochain match samedi.