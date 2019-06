Un moment très émouvant pour le clan Harvey-Pinard

L’attaquant québécois Rafaël Harvey-Pinard a vécu un moment des plus émouvants, samedi après-midi, lorsque les Canadiens de Montréal ont causé la surprise en le réclamant au septième tour du repêchage de la LNH.

Le nouveau capitaine des Saguenéens de Chicoutimi, de son propre aveu, n’avait pas d’attentes concernant ce repêchage. Même qu’il était resté chez lui plutôt que de se déplacer à Vancouver pour y assister.

«Je "shake" encore, j'étais devant la télévision avec mes parents et ma soeur et on s'est tous mis à pleurer ensemble, a-t-il avoué à TVA Sports, peu après sa sélection. C'est un gros moment pour moi, je suis vraiment content d'être repêché par les Canadiens.»

À VOIR AUSSI: le CH fait le plein de défenseurs avant de choisir Rafaël Harvey-Pinard

Le joueur originaire de Jonquière était allé au repêchage l’an dernier avant d’en revenir bredouille. Il a cependant profité d’un essai avec les Golden Knights de Vegas avant de disputer une quatrième saison avec les Huskies de Rouyn-Noranda, qui s’est conclue par la conquête de la Coupe Memorial il y a quelques semaines.

C’est donc dire que les bonnes nouvelles s’accumulent pour lui!

«De voir mon nom à l'écran, c'était spécial et je vais m'en rappeler pour le reste de ma vie, ça c'est sûr», a-t-il avoué.

Le jeune homme s’attend à participer au camp de développement des Canadiens qui s’amorcera prochainement. Il reprendra ensuite son entraînement estival.