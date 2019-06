Retour sur le repêchage 2019

Publié hier à 23h56

Mis à jouraujourd'hui à 00h05

Les Canadiens ne regretteront jamais l’arrivée de Cole Caufield dans l’organisation. On parle d’un jeune homme qui n’a pas froid aux yeux et qui n’avait aucune raison d’être repêché au quinzième rang, si ce n’était que de sa petite taille.

Tous les meilleurs joueurs vous diront que l’instinct du marqueur, ça ne s’apprend pas.

Caufield a marqué 14 buts en 7 matchs au Championnat du monde des moins de 18 ans avec la formation américaine.

C’est comme si les gardiens étaient désemparés devant lui, ce qui est anormal en 2019.

Il devra apprendre à être responsable défensivement, comme tous les joueurs doivent l’être dans la LNH, mais disons que ce n’est qu’une formalité.

Maintenant il sera intéressant de voir comment il va se démarquer au camp d’entraînement.

-C’est normalement à Belleville que le tournoi des recrues va se transporter au début du mois de septembre, tournoi impliquant les Canadiens, les Maple Leafs et les Sénateurs. On en saura plus dans les prochains jours.

-Les amateurs qui voudront assister au repêchage de 2020 à Montréal devront payer, me dit-on, la modique somme de 26 dollars. Un investissement bien placé parce que les Canadiens ont toujours la touche parfaite dans ce genre d’événement et connaissant les amateurs de hockey québécois, ils vont s’assurer de mettre de l’ambiance dans l’amphithéâtre.

-Le dossier de la semaine sera celui de Mitch Marner. Toutes les équipes de la LNH pourront discuter avec lui dès mercredi, ce qui m’amène à la réflexion suivante: les Maple Leafs doivent tout faire pour s’entendre avec lui d’ici là. On me souffle à l’oreille qu’une équipe serait prête à lui faire une offre hostile dès le premier juillet. Je vais y croire lorsqu’elle sera déposée. Mais dites-vous que si c’est le cas, soudainement d’autres formations vont se trouver plus braves et vont aussi déposer des offres à Marner.

-J’ai l’impression que Martin Brodeur a eu son mot à dire dans l’arrivée de PK Subban avec les Devils. Le comparable est celui de Brayden Schenn, qui est arrivé avec les Blues alors qu’il lui restait trois ans de contrat. Martin Brodeur a vu Schenn devenir un joueur important avec les Blues, alors qu’il était directeur général adjoint de l’équipe. Est-ce que PK Subban, a qui il reste aussi trois ans de contrat, pourrait avoir le même genre d’impact ? On ne perd rien à essayer chez les Devils.

-Parlant du diable, il a été permis d’apprendre que les succès des Blues en série ont amené une réflexion sur le premier choix au repêchage. Les Blues sont pesants et chez les Devils, on se demandait s’il ne fallait pas choisir Kaapo Kakko au lieu de Jack Hughes. Les Devils ont donc décidé de garder le plan initial. Les Rangers sont très heureux de se retrouver avec l’attaquant finlandais.

-Les Rangers ont un intérêt marqué pour Artemi Panarin. S’ils sont en mesure de mettre la main sur ses services, ce sera probablement la fin de Chris Kreider avec les Rangers. Il reste une année de contrat à Kreider avant qu’il ne devienne joueur autonome sans compensation.

-Il serait surprenant que les Canadiens rachètent le contrat de Karl Alzner. Par contre, si Marc Bergevin a une certaine assurance qu’un défenseur gaucher de premier plan est prêt à signer à Montréal, peut-être que le directeur général de l’équipe n’aura pas le choix de prendre cette avenue. La date limite pour racheter un contrat est le 30 juin.

-Les Predators ont clairement ciblé Matt Duchene, qui aura la liberté de s’entendre avec n’importe quelle formation le premier juillet. Tant mieux parce que tout le monde semble avoir l’impression que Matt Duchene a ciblé les Predators.

-Il reste quelques jours aux Penguins pour convaincre Phil Kessel que son avenir est ailleurs qu’à Pittsburgh. Je refuse de croire qu’il est impossible qu’il soit échangé et ce, même au Minnesota.

-Celui qui a fait le plus parlé de lui par sa tenue vestimentaire au repêchage est le propriétaire des Hurricanes, Thomas Dundan, qui portait casquette et vêtements aux couleurs de son équipe. Certains aiment, d’autres aimeraient qu’il se conforme au veston cravate. Une chose est certaine, il a fait jaser et disons que ce n’est pas un problème pour le principal intéressé.