Repêchage LNH: une journée chargée pour le CH

Après avoir sélectionné l’attaquant Cole Caufield en première ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey la veille, les Canadiens de Montréal auront une journée occupée, ce samedi, en choisissant possiblement neuf autres joueurs.

La chaîne TVA Sports diffusera une émission spéciale sur le repêchage, dès 15h.

Au deuxième tour, le Canadien doit parler deux fois, soit au 46e rang de même qu’au 50e échelon. C’est la transaction ayant envoyé Max Pacioretty aux Golden Knights de Vegas, en septembre dernier, qui permet au Tricolore d’avoir un choix supplémentaire lors de cette ronde. En retour de Pacioretty, le club montréalais avait également obtenu Tomas Tatar et l’espoir Nick Suzuki.

Les choix suivants du Canadien pour cette deuxième et dernière journée du repêchage se retrouvent au troisième tour (77e) et en quatrième ronde (108e). Le directeur général Marc Bergevin pourrait choisir trois joueurs en cinquième ronde (131e, 136e et 138e). La journée du CH devrait se terminer, à moins d’une transaction, avec un choix de sixième tour (170e) et un autre en septième ronde (206e).

La deuxième journée du repêchage se tient à compter de 13h.