Après avoir repêché Jack Hughes vendredi et acquis P.K Subban samedi, les Devils, croit Michel Bergeron, sont «de retour dans la course».

«C’est un coup d’éclat, rien de moins!», a-t-il d’abord lancé, à l’occasion de notre émission spéciale sur le repêchage.

«Avec les Hughes, Subban et Taylor Hall, le New Jersey aura maintenant un excellent avantage numérique. C’est une très bonne transaction.», a poursuivi Bergie.

Si plusieurs sont d’avis que le salaire de Subban est plutôt élevé pour le rendement qu’il offre, notre analyste, lui, préfère se concentrer sur l’impact immédiat qu’aura l’ancien joueur du CH au sein de sa nouvelle formation.



«Il gagne un gros salaire, c’est vrai. Mais il jouera 26 à 30 minutes par match. Le New Jersey avait besoin d’un défenseur comme P.K. Si les Devils étaient récemment la troisième équipe de hockey en importance dans l’état de New York, ce n’est plus le cas.»

Objectif Matt Duchene pour les Preds?



Si les Devils sont sans aucun doute meilleurs après cette transaction, il est difficile d’en dire autant pour les Predators.

Obtenus en retour de Subban, les attaquants Steven Santini et Jérémy Davies ont jusqu’ici très peu d’expérience dans la LNH.



Là où Nashville a sans aucun doute amélioré son sort, c’est au niveau de la masse salariale.



P.K. écoulera en 2019-2020 la sixième année d’un contrat de huit ans pour 72 millions $ (9 M$ par année).

Avec cette économie, les «Preds», à la recherche d’un attaquant d’impact, pourraient-ils être tentés de tendre une perche à Matt Duchene?



«C’est du moins ce qu’on m’a laissé savoir», a avoué Michel Bergeron.



«Matt Duchene devient le joueur important. Les Predators disposent déjà de bons ailiers, mais ils ont été incapables de marquer des buts l’an dernier, même s’ils comptaient sur de solides défenseurs.»

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus.