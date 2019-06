Les Blue Jays reviennent de l’arrière et l’emportent

Les Blue Jays de Toronto ont comblé un déficit de six points pour venir à bout des Red Sox de Boston 8 à 7, samedi, au Fenway Park.

La remontée a été concrétisée en huitième manche par le joueur de deuxième but Cavan Biggio. Ce dernier a d’abord permis à Teoscar Hernandez d’inscrire le sixième point des siens grâce à un simple. Quelques instants plus tard, alors que les buts étaient remplis, Biggio a foulé la plaque en raison d’un but sur balles accordé par l’artilleur Ryan Brasier (3-2).

Le releveur de l’équipe perdante a de nouveau donné une passe gratuite, ce qui a permis à Rowdy Tellez de donner un coussin de deux points aux Jays. Ce point a été décisif, car les Sox ont trouvé le moyen de réduire l’écart lors de l’engagement ultime.

Si Biggio a complété la remontée des Torontois, Freddy Galvis et Tellez ont également contribué à celle-ci. Les deux joueurs ont frappé des circuits en septième.

Du côté des Red Sox, Christian Vazguez a frappé sa 10e longue balle de la saison, tandis que Jackie Bradley fils et Andrew Benintendi ont produit deux points chacun.

La victoire est allée à la fiche de Nick Kingham (3-1) et le releveur Ken Giles a obtenu son 12e sauvetage de la présente campagne.

Les deux formations se retrouveront dimanche pour le troisième et dernier duel de cette série de trois parties. Les favoris de la foule avaient remporté le premier affrontement.

Matt Chapman fait la différence

À Oakland, Matt Chapman a produit deux points, dont celui de la victoire pour les Athletics, qui se sont imposés 4 à 2 devant les Rays de Tampa Bay.

Le joueur de troisième but des A’s a d’abord frappé un circuit en solo en troisième manche avant de pousser Josh Phegley au marbre en septième avec un double.

Du côté des Rays, Ji-Man Choi s’est illustré en générant deux points à l’aide d’un circuit et d’un ballon-sacrifice.

Yusmeiro Petit (2-1) a été le lanceur gagnant tandis que Liam Hendriks a assuré le sauvetage. La défaire a été portée à la fiche de Diego Castillo (1-6).